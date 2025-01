“Severas consecuencias”: el mensaje de EE. UU. al informar sobre los migrantes retornados en aviones militares

Dos vuelos de retornados a Guatemala se diferenciaron este viernes 24 de enero debido a que Estados Unidos hizo uso de aviones de transporte militar para ese fin.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió la imagen de los dos aviones C-17 Globemaster cuando los migrantes los abordaban y recordó que el presidente Donald Trump está enviado "un mensaje claro": que aquel que ingrese 'ilegalmente' a Estados Unidos "se enfrenta a severas consecuencias".

Aunque el número de retornados en cada vuelo y la manera en que son enviados no difiere de cómo lo hacían durante el mandato del expresidente Joe Biden, sí llamó el uso de estos aviones para regresarlos a sus países.

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences.