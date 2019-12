VIDEO | Al menos 58 migrantes muertos en un naufragio frente a las costas de Mauritania

“Nuestras fuerzas del orden descubrieron con gran dolor durante una patrulla a los supervivientes del naufragio de una precaria embarcación”, explicó el ministerio mauritano de Interior en un comunicado.

“Se trataba sobre todo de inmigrantes clandestinos que trataban de llegar a España procedentes de Banjul, en Gambia, según las informaciones suministradas por los supervivientes”, agregó el ministerio.

El naufragio se produjo el miércoles, unos 25 km al norte de la ciudad de Nuadibú, cerca de la frontera con el Sáhara occidental, dijo a la AFP una fuente de los servicios de seguridad de Mauritania.

“El barco chocó contra una roca en el mar, comenzó a entrar agua y el motor dejó de funcionar. No estaban lejos de la orilla, pero el fuerte oleaje les impidió llegar a tierra en barco”, explicaron las mismas fuentes.

“Tenían hambre, tenían frío e intentaron nadar hasta la orilla”, agregaron.

Según la OIM, 83 pasajeros pudieron nadar hasta tocar tierra. “Fueron acogidos con solidaridad, fraternidad y hospitalidad africanas”, dijo el ministerio.

El barco había zarpado de Gambia el 27 de noviembre. Los supervivientes explicaron a los trabajadores de la OIM que al menos 150 personas, incluyendo mujeres y niños, iban a bordo.

“Sabemos que esta embarcación transportaba entre 150 y 180 personas. Muchas de ellas eran jóvenes de entre 20 y 30 años”, indicó el ministerio mauritano en su comunicado.

Además de los 58 muertos, hay 10 personas que están en un estado grave y fueron ingresadas en el hospital de la ciudad.

