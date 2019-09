Biden se queda sin respuesta durante debate al defender las deportaciones de Obama

En el tercer debate presidencial de las primarias demócratas a la Casa Blanca para 2020, el conocido periodista de la cadena Univisión Jorge Ramos, de origen mexicano, formuló al vicepresidente una dura pregunta: “¿Cometió usted un error con esas tres millones de deportaciones?”.

Biden intentó eludir esa disyuntiva y afirmó que Obama hizo lo mejor que pudo; pero Ramos, conocido por su estilo incisivo, no se dio por satisfecho con esa repuesta e insistió: “¿Qué piensa usted?. ¿Cometió usted un error?”.

“Yo era el vicepresidente de EE. UU.”, intentó zanjar Biden.

Inmediatamente, otro de los aspirantes demócratas, el exministro de Vivienda hispano Julián Castro, recriminó a Biden que tratara de eludir responsabilidades y le acusó de intentar sacar rédito de las políticas más populares de Obama, mientras elude responsabilidades por aquellas que han sido más criticadas.

“Quiere sacar provecho del trabajo de Obama pero no tiene tener que responder a ninguna de estas preguntas”, criticó Castro, que fue titular de la cartera de Vivienda bajo el Gobierno de Obama, entre 2014 y 2017.

Biden y Castro protagonizaron varios enfrentamientos durante el debate. En un momento, Castro llegó a insinuar que el vicepresidente tiene mala memoria por su edad y se le olvida lo que dice.

Joe Biden just said the Obama admin did not “lock kids in cages or separate families.”

This is one of the most sickening lies I have ever heard on a Presidential debate stage.

Here are dozens of photos of Obama/Biden admin locking kids in cages.

— Benny (@bennyjohnson) September 13, 2019