Caos afuera de la escuela y la desesperación de los padres buscando a sus hijos: el video que muestra los momentos posteriores al tiroteo en Texas

Esta grabación, que fue realizada por Hugo Cervantes, quien vive cerca de la escuela Robb, muestra a las familias buscando desesperadamente a sus hijos, la policía intentando controlar la situación y niños saliendo escoltados de las instalaciones.

Asimismo, en este video se puede observar a dos estudiantes de la primaria Robb saliendo y a una niña cubierta de sangre a raíz del ataque realizado por Salvador Ramos, autor de esta masacre.

Mientras algunos niños intentaban reunirse con sus papás, los oficiales de la policía local los tomaba del brazo y les impedía salir por sus propios medios de las instalaciones escolares.

“Todos los niños se quedan conmigo”, se escucha decir a un policía.

Luego de la difusión de este video, Hugo Cervantes fue entrevistado por Univisión y relató los momentos de tensión vividos cuando el asesino disparó contra su abuela y posteriormente se dirigió a la escuela primaria.

“Todo comenzó en la casa de atrás de donde yo vivo, porque él vivía en la otra calle, donde le disparó primero a su abuela”, indicó.

