Cíclope, el misterioso caso del perro que ha nacido sin nariz, con un solo ojo y dos lenguas

En Aclán, una ciudad de Filipinas ha tenido lugar un extraño acontecimiento que desafía toda lógica de la naturaleza.

El pequeño Cíclope nació el pasado 6 de febrero con un solo ojo en el centro de la frente, sin nariz y con dos lenguas, informó La Vanguardia.

Su madre dio a luz a una camada de cinco perros más pero ninguno de ellos sufría las malformaciones de su pobre hermano.

Amy de Martin, propietaria de los animales, no daba crédito a lo ocurrido y subió unas cuantas fotografías en su cuenta de Facebook.

Cíclope tenía muchas dificultades para respirar al no tener nariz y la extraña disposición de su cara le imposibilitaba poder mamar de su madre como hacían el resto de sus hermanos.

Ante esta circunstancia, intentaron alimentarlo con un gotero y leche en polvo, pero el animal no respondía bien a la propuesta de su dueña.

Tras los intentos fallidos lo llevaron al veterinario, pero Cíclope no logró sobrevivir.

El medio local ‘The Philippine Star’ se hizo eco de la curiosa historia e investigó sobre los motivos de estas malformaciones.

Según informan, la ciclopía se podría haber desarrollado a causa de que la parte frontal del cerebro no se hubiera dividido en los hemisferios derecho e izquierdo.

Además, la madre de los cachorros está en edad avanzada, lo que también podría explicar las rarezas genéticas de Cíclope. A pesar de ello, el resto de los perros están sanos y salvos.

CYCLOPS PUPPY? 👁️

A puppy shocked its owners after it was born with a single eye on the center of its forehead in Tangalan, Aklan on February 6, 2021. (Photos courtesy of Amie de Martin, Boracay News Network) pic.twitter.com/jGeXlHjIZS

— The Philippine Star (@PhilippineStar) February 8, 2021