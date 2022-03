Conflicto Rusia – Ucrania: imágenes de la “destrucción masiva” por el bombardeo al aeropuerto de Dnipro

Dnipro, una ciudad industrial de un millón de habitantes por donde pasa el río del mismo nombre que separa el este prorruso de Ucrania del resto de su territorio, se ha mantenido relativamente intacta ante el avance del ejército ruso.

Sin embargo el sábado fue blanco de bombardeos que dejaron al menos un muerto.

Mientras se registran los ataques, la cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia se ha reanudado este martes, anunció un alto responsable ucraniano, que insistió en el reclamo de Kiev para un alto el fuego.

“Las negociaciones están en curso“, afirmó en Twitter Mykhailo Podoliak, negociador y consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Entre los temas que se deben abordar figuran “un alto el fuego y la retirada de las tropas” rusas del territorio ucraniano, añadió.

Lea más: Rusia y Ucrania: Estados Unidos advierte a China que no apoye a Rusia

Además, este martes se superó la cifra de tres millones de personas huidas de Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un organismo de la ONU.

Entre ellos hay 1.4 millones de niños. Es decir, en este momento en Ucrania casi cada segundo, un niño pasa a ser refugiado, dijo James Elder, portavoz de Unicef.

A los huidos fuera del país se suman los desplazados internos y las víctimas, imposibles de calcular de manera confiable por el momento. Este martes, dos personas murieron en el bombardeo de un edificio del distrito de Sviatoshin, en el oeste de la capital, donde 27 personas pudieron ser rescatadas ilesas. El edificio de 15 plantas ardió tras un bombardeo, según los servicios de rescate ucranianos.

#Ukraine: Ruins of what was once a shoe factory in Dnipro after Russian bombing hit the area on March 11th. The bombing that destroyed the factory killed a security guard and his dog, additionally hitting a nearby residential area.

📸: @CollinMayfield3 pic.twitter.com/DJQA6MT8Nz

— POPULAR FRONT (@PopularFront_) March 15, 2022