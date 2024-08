Ganar la lotería es el sueño de las millones de personas que, semana tras semana, compran boletos de Powerball con el fin de cambiar su situación económica de la noche a la mañana.

No obstante, la posibilidad de ganar un premio mayor con la lotería americana es muy remota debido a la cantidad de números que se deben de acertar.

Según datos de la misma lotería, las probabilidades de ganar un premio mayor de Powerball son de 1 entre más de 292.201'000.000.

A pesar de esto, hay muchas personas que, por un golpe de suerte, logran convertirse en millonarios con esta lotería y la probabilidad de obtener el premio mayor podría ser más alta en algunos estados de EE.UU.

Para llegar al fondo de esta interrogante, se consultó a la inteligencia artificial sobre cuál es el estado de Estados Unidos en el que es más probable ganar la lotería Powerball.

La probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball, de acuerdo a la respuesta generada por ChatGPT, no está relacionada con el estado en el que se compra el boleto.

"Estas probabilidades están determinadas por el juego en sí y no por el estado en el que se compre el boleto", respondió.

Tonight’s Powerball jackpot has been hit!



The lucky ticket that has won tonight’s jackpot was purchased in Pennsylvania.



Congrats to the winner! 🎉 pic.twitter.com/YNkG6SGRXU