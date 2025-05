Tras victoria legal contra Apple, Epic Games pide devolver Fortnite a la App Store en EE. UU.

La empresa desarrolladora de videojuegos Epic Games solicitó devolver Fornite, una de sus creaciones estrella, al servicio de App Store en EE.UU. tras ganar el mes pasado su batalla legal contra el gigante tecnológico Apple.

"Hemos enviado Fortnite a Apple para que lo revise y para que podamos lanzarlo en la App Store dentro de EE.UU.", informaron este viernes desde la cuenta del propio videojuego, Fornite, en la red social X.

Este juego, que desde 2018 siempre ha ocupado el top 2 mundial por número de usuarios, fue eliminado de la App Store en 2020, después de que Epic Games lo actualizara e incluyera en su versión móvil un enlace que redirigía a su sitio web para allí facturar sus propias ventas.

La maniobra buscaba evitar así cualquier comisión de Apple por ventas o descargas de contenido o mejoras exclusivas de Fornite.

Y es que Apple se embolsa entre el 15 % y el 30 % de las compras realizadas mediante su sistema de pagos integrados en la 'app'.

No obstante, esta decisión de Epic Games provocó que la compañía de la manzana mordida lo vetara de su tienda online de aplicaciones, desembocando en un litigio que tuvo su última resolución el mes pasado.

Entonces, un tribunal falló que Apple no podía cobrar comisiones por ventas externas desde su plataforma o gravar a aquellas empresas que pusieran enlaces dentro de la App Store, dando la razón a Epic Games.

We’ve submitted Fortnite to Apple for review so we can launch on the App Store in the U.S.