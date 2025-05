La drástica decisión de Apple para evitar los aranceles de Trump a China (y cómo afecta a América Latina)

Muchos de estos se fabrican en China, y el presidente Donald Trump impuso un arancel del 145% a los productos importados desde el gigante asiático, aunque luego eximió temporalmente de ese impuesto a los electrónicos.

El efecto a futuro que esto podría tener en el iPhone y su fabricante, Apple, es una interrogante.

Algunos analistas afirmaban semanas atrás que si los costos de importación eran trasladados a los consumidores, los precios del iPhone en EE.UU. podían aumentar cientos de dólares.

Y si los aranceles tienen un efecto sobre el valor del dólar, podría resultar más caro importar iPhones y otros dispositivos en todo el mundo.

También podría haber un cambio significativo si el costo de los aranceles se traslada a los consumidores globales: los usuarios podrían tener que firmar contratos más largos con las operadoras telefónicas para distribuir en el tiempo el valor del dispositivo.

Si bien un contrato telefónico en muchos países suele durar dos años, algunas empresas ya ofrecen contratos de cuatro años, dijo Ben Wood, de la investigadora de mercado británica CCS Insight, quien cree que “podríamos ver contratos de cinco años” en 2025.

“Se podría decir que es casi como tener una hipoteca para tu teléfono inteligente”, afirmó.

¿Dónde se fabrican los iPhone?

EE.UU. es un mercado importante para el iPhone y Apple vendió más de la mitad del total de smartphones comercializados el año pasado en ese país, según la consultora del mercado tecnológico Counterpoint Research.

La firma señala que hasta el 80% de los iPhones de Apple destinados a la venta en EE.UU. se fabrican en China, y el 20% restante en India.

Getty Images

Junto con otros gigantes de la telefonía móvil como la coreana Samsung, Apple ha estado intentando diversificar en los últimos años sus cadenas de suministro para evitar una dependencia excesiva de China.

Fue así como India y Vietnam se posicionaron como candidatos para el establecimiento de nuevos centros de fabricación.

Samsung, por ejemplo, fabrica más del 60% de sus teléfonos en Vietnam, de acuerdo a Counterpoint Research.

¿Es posible fabricar iPhones en EE.UU.?

Trump y sus asesores han afirmado que el objetivo de sus aranceles es fomentar una mayor producción en EE.UU.

Cuando el 12 de abril el mandatario puso en pausa estas tasas en el caso de productos electrónicos, instruyó al Departamento de Comercio a hacer una investigación del mercado sobre los semiconductores y le dio hasta 270 días para hacer sus recomendaciones, aunque esas conclusiones y la posterior decisión de Trump podrían llegar antes.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de política de la Casa Blanca, advirtió en X que estos productos electrónicos aún están sujetos al arancel del 20% impuesto a China por el fentanilo.

La Casa Blanca indicó que las exenciones se implementaron para garantizar que las empresas tuvieran más tiempo para trasladar la producción a EE.UU.

“El presidente Trump ha dejado claro que EE.UU. no puede depender de China para la fabricación de tecnologías críticas como semiconductores, chips, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

“Siguiendo las instrucciones del presidente, estas empresas se están apresurando a trasladar su producción a EE.UU. lo antes posible”, añadió.

Reuters

La industria tecnológica depende de una red global de proveedores para los componentes y el ensamblaje de sus productos.

Esto, sumado a la necesidad de encontrar trabajadores calificados que se ajusten al rápido ritmo y bajo costo de producción en Asia, implica que reubicar las cadenas de suministro no es tarea fácil.

Apple comprometió una inversión de US$500.000 millones en EE.UU. en febrero, lo que, según el gobierno de Trump, se traducirá en una mayor producción local.

Sin embargo, el analista Dan Ives, de Wedbush Securities, afirmó que trasladar partes de su cadena de suministro desde centros de fabricación más económicos en Asia a EE.UU. requeriría mucho tiempo y dinero.

“La realidad es que, según nuestras estimaciones, se necesitarían tres años y US$30.000 millones para trasladar incluso el 10% de su cadena de suministro de Asia a EE.UU., con una interrupción importante en el proceso”, escribió en X el 3 de abril.

¿Subirá el precio del iPhone?

Apple aún no ha revelado si planea un cambio en su estrategia de precios.

Algunas estimaciones sugieren que los precios del iPhone en EE.UU. podrían hasta triplicarse si los costos se trasladaran a los consumidores.

Antes de que Trump aumentara a 145% el arancel a China, cuando la subida había llegado al 125%, el banco de inversión UBS estimó que el precio de un iPhone 16 Pro Max fabricado en ese país asiático con 256 GB de almacenamiento se dispararía de US$1.199 a US$1.999 más impuestos (que dependen del estado y el condado, pero varían entre 0% y casi 13%).

Getty Images Analistas estimaron que con aranceles de 125% a los productos chinos, el iPhone más caro podría aumentar su precio al consumidor en US$800 en EE.UU.

Estos expertos calculaban una subida menos significativa para el iPhone 16 Pro de 128 GB de almacenamiento, fabricado en India, de un 5%, de US$999 a US$1.046 más impuestos.

Mientras tanto, algunos analistas como Dan Ives han sugerido que el precio de un iPhone “Hecho en EE.UU.” podría dispararse a US$3.500.

La drástica decisión de Apple

Para contrarrestar los efectos negativos de la política de comercio exterior de Trump, Apple anunció este jueves que mudará la producción de la mayor parte de los iPhones y demás dispositivos que vende en EE.UU. y ya no se fabricarán en China.

“Para el trimestre que termina en junio, prevemos que la mayoría de los iPhones vendidos en EE.UU. provengan de India, y que Vietnam sea el país de origen de casi todos los iPad, Mac, Apple Watch y AirPods vendidos en EE.UU.”, dijo el director ejecutivo de la empresa, Tim Cook.

Esto ocurre mientras el gigante tecnológico estima que los impuestos a las importaciones estadounidenses podrían sumar alrededor de 900 millones de dólares a sus costos en el trimestre actual, a pesar de la decisión de Trump de eximir a los productos electrónicos clave de los nuevos aranceles.

Sin embargo, trasladar las líneas de producción a India requerirá tiempo y una inversión de miles de millones de dólares.

“Seguirán existiendo aranceles que afecten a las cadenas de suministro [de Apple] y un costo para trasladarlas y construir nuevas fábricas”, señaló Shanti Kelemen, directora de inversiones de M&G Wealth, a la BBC.

Getty Images Los iPhone que se importen desde EE.UU. pasarán a ser fabricados en India.

La drástica decisión de Apple fue “impresionante”, según Patrick Moorhead, director ejecutivo de Moor Insights & Strategy.

“Esto supone un cambio notable con respecto a lo que [Cook] dijo hace unos años, cuando afirmó que solo China podía fabricar iPhones”, declaró Moorhead.

“Apple debe mostrar un gran progreso en este aspecto, pero es un buen comienzo”, concluyó.

¿Qué pasará en América Latina?

En América Latina, la realidad económica hace que la mayoría de los consumidores opten por teléfonos más baratos que los de Apple, una marca que se enfoca en el segmento prémium del mercado.

La compañía tiene el 8% del mercado y es ampliamente superada por competidores como Samsung, Xiaomi y Motorola, según la consultora de mercado Canalys.

Además, existe una amplia variedad de precios en la región, dependiendo de cada país.

Comprar un iPhone 16 Pro Max cuesta más de US$2.900 en Argentina, mientras que en Costa Rica se puede adquirir por poco más de US$1.300.

BBC

Entonces, ¿los iPhones que lleguen a América Latina serán de origen indio a partir de ahora? ¿Los iPads de Vietnam? ¿Afectarán los aranceles los precios que se paguen en la región?

Los smartphones de Apple que lleguen a América Latina seguirán siendo fabricados en China, según la compañía.

“China seguirá siendo el país de origen de la gran mayoría de las ventas totales de productos fuera de EE.UU.”, aseguró Tim Cook el jueves.

Eso no tendrá impacto en el precio, porque los dispositivos de Apple que se venden en Latinoamérica no pasan antes por EE.UU., y por lo tanto no se les impone el sobrecosto de los aranceles de Trump.

Probablemente habrá que esperar hasta septiembre para ver cuánto costará el próximo modelo en EE.UU.

El iPhone sigue siendo uno de los smartphones más caros del mercado, y marcas como Google y Samsung ofrecen en EE.UU. teléfonos con características similares a un precio menor.

En América Latina, Xiaomi, Itel, Tecno, Infinix o Motorola también tienen dispositivos a precios más bajos.

La otra opción, y quizás la más rentable, podría ser que los usuarios eviten actualizarse a modelos de iPhone más nuevos y opten por versiones un poco más antiguas y económicas.