Quién es la ganadora del premio Mega Millions más grande en la historia de California

Durante la noche del pasado miércoles 19 de marzo, la Lotería de California identificó a la única ganadora del premio más grande de Mega Millions en la historia del “Estado Soleado”: Rosemary Casarotti, quien logró acertarle a los seis números en el boleto ganador, lo que le otorgó un premio inédito de US$1 mil 200 millones.

La afortunada compró el billete ganador el pasado viernes 27 de diciembre de 2024 en la gasolinera Sunshine Circle, en Cottonwood, y Rosemary Casarotti no solo fue la única persona en California que acertó los seis números en el boleto que ganó, sino también fue la única en todo el territorio de los Estados Unidos.

“De todo corazón la felicitamos por su histórico gane y le agradecemos por apoyar la misión de la Lotería de California para proveer fondos adicionales para la educación pública de nuestro estado. En estos meses, hemos podido recaudar un estimado de US$89 millones para escuelas públicas”, dijo el director de la Lotería, Harjinder Shergill.

Según el periódico estadounidense The New York Post, Rosemary Casarotti optó por mantener su privacidad y decidió no asistir a la rueda de prensa donde se anunció su nombre. Además, eligió recibir el dinero en un solo pago, lo que equivale a aproximadamente US$571 millones tras las deducciones de todos los impuestos federales.

La mayoría de los ganadores de los premios mayores de la lotería deciden mantener el anonimato; sin embargo, en ocasiones no les corresponde a ellos decidir. En este caso, la ley de California exige que se haga público el nombre de los ganadores cuando reclaman el premio mayor, aunque pueden optar por mantener privados otros detalles.

“Tuve el gusto de hablar con Rosemary Casarotti por teléfono después de que ganara y puedo asegurar lo agradecida que estaba y lo contenta que se encontraba de haber obtenido este dinero y de haber apoyado las escuelas públicas”, dijo la vocera de la Lotería de California, Carolyn Becker, a través de un comunicado en sus redes sociales.

Ante esta situación, la gasolinera Sunshine Circle también salió beneficiada por la victoria de Rosemary Casarotti y terminó recibiendo un bono adicional de US$1 millón (Q7 millones 704 mil) por la venta del boleto ganador; tal y como lo establece la ley de California desde el 13 de enero del 2016.

Por ahora, la ganadora dijo a los funcionarios de la Lotería de California que prefiere “permanecer lo más privada posible”, tomando en cuenta que su nombre se viralizará rápidamente en plataformas digitales y eso podría poner en riesgo su seguridad: “Le rogamos a la población californiana la mayor prudencia que se pueda”, agregó Becker.

