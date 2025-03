Bloqueos en Guatemala cuestan más de Q300 millones diarios al sector productivo

Las pérdidas ascienden a unos Q200 millones diarios en el sector industrial y por ventas no realizadas se suman otros Q130 millones. Estas cifras representan un día de parálisis en las diferentes actividades productivas.

Un recuento preliminar por los efectos directos e indirectos en la economía por los bloqueos en el área metropolitana que concentra las mayores actividades productivas dejan un saldo negativo de Q200 millones para el sector industrial y unos Q130 millones en ventas no realizadas, para un total de Q330 millones cada día.

Raúl Bouscayrol, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expuso que la interrupción de las actividades y jornada laboral repercute en el sistema productivo.

Explicó que según un estimado de la firma CA-BI Analytics, la hora productiva del país tiene un valor de Q130 millones. Es decir, son Q130 millones de pérdidas en ventas por hora en todas las actividades productivas del país. De esto la industria representa el 20%. Esto significa que, en un día de bloqueos, para la industria son más de Q200 millones de pérdidas en la cadena productiva.

“En otras palabras, en una hora de bloqueos se pierde lo equivalente a un aproximado de 34 mil salarios mínimos”, declaró el representante industrial.

Este miércoles, es el segundo día en la cual las actividades productivas se paralizan impactando a los productores, compradores, consumidores, intermediarios, y a toda la cadena macro y micro.

Afectación sectorial

Bouscayrol aseveró que los bloqueos no solamente afectan al sector industrial sino a todos los ciudadanos en general.

“Las actividades industriales, comerciales, educativas y demás actividades productivas se vieron afectadas. Las cadenas de producción y abastecimiento fueron afectadas tanto por la interrupción del ingreso de materias primas a las fábricas, como por la imposibilidad de los trabajadores de llegar a sus puestos de trabajo”, puntualizó.

Además, la distribución de los productos de la ciudad hacia el interior del país y otros mercados se vio afectada. Hay que tomar en cuenta que entre estos productos se incluyen alimentos, medicamentos, material médico quirúrgico para hospitales, entre otros.

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), enfatizó que cualquier bloqueo que no permita la movilidad de las vías públicas que desde ayer están interrumpiendo los accesos terrestres para el paso del transporte pesado, están afectando.

“Esto tiene una elevación en el costo para el transporte y afecta el cumplimiento de entrega de los transportistas y los empresarios que contratan los servicios para la movilidad de las mercancías que está afectando la economía nacional y a las personas que necesitan desplazarse. Es una afectación al transporte como a las personas que tienen que trasladarse”, puntualizó.

Interrupción en la cadena

Dados los movimientos en las últimas 24 horas, los sectores reportan una interrupción en las cadenas de abastecimiento, distribución y consumo.

“Toda la cadena de suministros se vio afectada, tanto de producción como de distribución. Hay que considerar que las fábricas tienen un flujo constante de producción que no puede ser interrumpido. Cierta maquinaria como los hornos y demás equipo industrial no pueden ser apagados y cualquier afectación a la cadena tiene consecuencias”, citó Bouscayrol.

Entonces, los impactos no solamente se presentan en el período de los bloqueos, sino que tienen impactos de mediano y largo plazo, agregó.

“Las ventas que se perdieron no se logran recuperar y esto tiene una afectación económica que trasciende los días de bloqueos. Es importante considerar que estas pérdidas económicas, sumado a los sobrecostos logísticos que ya están pagando las empresas por la falta de mantenimiento e inversión en infraestructura terminará incrementando los costos de los productos de la canasta básica para todos los guatemaltecos. Es por ello que reiteramos que los bloqueos no son la vía para expresar inconformidades, ya que terminan afectando a todos los guatemaltecos”, reiteró el presidente de la CIG.

El representante de Catransca, comentó que el sector de transporte de mercancías juega un papel importante en la movilidad en el cumplimiento logístico y el traslado de los bienes y personas, que no se están llevando plenamente por la interrupción de las vías.

“Estamos siendo afectados como área de población importante del país que es el área metropolitana y hay reportes fuera de la capital que también hay interrupción”, precisó.

Distribución de alimentos se interrumpe

Luis Mazariegos, directivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), compartió el impacto recibido por ese sector. Por ejemplo, mencionó que a los agremiados les fue imposible recibir materia prima proveniente de la Costa Sur y Costa Norte del País, resultando en retrasos en las entregas, que se concretaron hasta la madrugada de este miércoles 19 de marzo.

La distribución de alimentos a tiendas, mercados y supermercados no se pudo completar, ocasionando falta de abastecimiento en algunos lugares, lo cual se intentará realizar el día de hoy, agregó el directivo.

Además, comentó que los pilotos y personal de ruteo retornaron a bodegas después de las 10 de la noche del martes 18 de marzo o bien por la madrugada de este miércoles, luego de largas jornadas al quedarse varados en los bloqueos.

Para este miércoles, Mazariegos indicó que el 30% de las rutas de distribución de alimentos están afectadas en el departamento de Guatemala, Sur Occidente y región Norte del País. Algunos mercados como el de Chimaltenango cerraron sus puestos este día por temor a disturbios.

También, el 25% del personal no ha podido presentarse a trabajar y otro 12% llegaron con retraso a las plantas de producción y bodegas de distribución en el departamento de Guatemala, un porcentaje menor en el interior del país.

A todo lo anterior, se suman pérdidas del sector por gastos en combustible, transporte y pago de salarios no productivos en adición a ventas no realizadas que ya no se recuperan, enfatizó Mazariegos.

Alternativas y teletrabajo

A los consultados se les consultó sobre posibles planes y programas alternos ante los bloqueos.

Bouscayrol, manifestó que es difícil implementar alternativas para las industrias porque requieren de un flujo constante de materias primas y personal en las plantas para poder operar.

En las áreas administrativas es más sencillo implementar medidas como el teletrabajo, pero no es posible implementarlo en las áreas de producción o distribución.

“Se han tenido que hacer readecuaciones de rutas para poder abastecer hospitales y tiendas de barrio. Sobre todo, consideramos que es importante considerar los impactos para los guatemaltecos y sus familias. Pilotos tuvieron que pasar horas adicionales en el tráfico, los niños tuvieron dificultades para regresar a sus hogares tras salir de los centros de estudios y los pacientes no pudieron acudir a centros de salud para tratamientos médicos”, comentó el directivo de la CIG.

Reiteró que los bloqueos, como lo hemos manifestado, atentan contra los derechos de todos los guatemaltecos y por eso son completamente inadmisibles. Les exigimos a las autoridades que actúen conforme a su mandato para liberar las vías bloqueadas y que todos los guatemaltecos puedan regresar a sus actividades cotidianas.

Fajardo concluyó que como sector transporte se tiene que explicar a la población que los seguros tienen un sentido humano, pero lo que ocurre ahora son lesiones y hasta muertes para cubrir un resarcimiento o apoyo económico que se pueden involucrar en hechos de tránsito.

Abastecimiento

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg) informó que por los bloqueos en diferentes puntos del área metropolitana algunas estaciones de servicio tuvieron retrasos en la recepción de combustibles durante el martes y miércoles.

“Los bloqueos impactaron la cadena de suministro causando retrasos, sin embargo, no se dio desabastecimiento en las estaciones de servicio”, aclaró.