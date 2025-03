Anuncian ganador del premio mayor en Mega Millions de US$344 millones: ¿Dónde se vendió el billete?

Este miércoles 26 de marzo se anunció públicamente que el boleto ganador del premio mayor de Mega Millions, valorado en US$344 millones (Q2 mil 653 millones) acertó todos los números de la lotería: 1, 5, 15, 39, 62 y Mega Ball 8. Por lo que ya hay una persona muy afortunada que acaba de volverse millonaria.

Este premio tiene una opción en efectivo y la persona ganadora podrá optar por recibir US$159 millones (Q1 mil 226 millones) en billetes; sin embargo, aún no se ha revelado el nombre del ganador, por lo que se especula que el nuevo millonario seguramente decidió mantener el anonimato por diversos motivos de seguridad personal.

Ante esta situación, el premio mayor de Mega Millions ahora se restablece a su punto inicial de US$20 millones (Q154 millones) para el próximo sorteo, el cual se llevará a cabo a las 23 horas del viernes 28 de marzo. Cabe mencionar que este premio también incluye una opción en efectivo, que será de US$9 millones (Q69 millones).

Además del premio mayor de Mega Million, los funcionarios de la lotería indicaron que también entregaron miles de otros premios por todo el territorio estadounidense. Premio de US$1 mil: 2 ganadores, premio de US$500: 10 ganadores, Premio de US$400: 13 ganadores, Premio de US$200: 31 ganadores, y el premio de US$20: 519 ganadores.

De acuerdo con los funcionarios de la lotería Mega Millions en la nación norteamericana, el boleto que se convirtió en el afortunado ganador del premio mayor de US$344 millones fue vendido en una tienda "Casey's General Store", la cual forma parte de una cadena de tiendas de conveniencia en el medio oeste y sur de los Estados Unidos.

La tienda de Casey's General se encontraba en el pueblo de Cortland, en el condado de DeKalb en el estado estadounidense de Illinois. y conforme a lo expuesto por el censo que se realizó en febrero del 2020, el lugar tenía una población de 4 mil 270 habitantes y una densidad poblacional de 453 personas por kilómetro cuadrado.

Según las autoridades de la lotería, las probabilidades de ganar el premio mayor de Mega Millions son de una entre 302 millones: "Hay gente que siempre habla de que hay números bonitos y números feos, pero no es así. Lo importante es que la gente compre un número al que le tengan fe y quizás la suerte llega a sonreírles", agregaron.

A pesar que las posibilidades de ganar son mínimas, los funcionarios indicaron que el juego de premios mayores de la lotería está a punto de ser renovado por completo: "Hay promesa de premios mayores y mejores probabilidades. Será de un crecimiento mucho más rápido, si no le importa pagar un precio de boleto más alto", añadieron.

"Más allá de los grandes premios, los jugadores nos dijeron que querían premios mayores que no fueran premios mayores y eso es exactamente lo que ofreceremos en este nuevo juego que comenzará en abril", dijo Joshua Johnston, director principal del Mega Millions, a través de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales.

Johnston mencionó que, con la nueva estructura del juego, las posibilidades de ganar "mejorarán ligeramente" y las probabilidades de salir ganador en cualquiera de los nueve pagos de Mega Milliones serán de uno entre 23, y esto se debe a la eliminación de la Mega Ball de Oro, lo cual reducirá la cantidad de opciones en Estados Unidos.

