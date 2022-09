Dificultad con el inglés, ceguera parcial y falta de contacto humano: los problemas a los que “El Chapo” Guzmán se enfrenta en prisión

Asimismo, por medio de una carta enviada al fiscal general Merrick Garland, Joaquín “El Chapo” Guzmán denunció que la falta de contacto humano y las restricciones de llamadas telefónicas le causaron varios trastornos psicológicos y problemas físicos.

Sin embargo, recientemente Mariel Colón, abogada del ex líder del Cártel de Sinaloa, reveló otros problemas que “El Chapo” experimenta en la prisión ADX Florence.

La salud de Joaquín Guzmán Loera, a raíz de estas dificultades, se ha visto deteriorada al punto de necesitar atención médica dentro de las instalaciones de esta cárcel de máxima seguridad.

“Se ve mucho más flaco, un poco más apagado. En un mes y medio empeoró bastante su vista, no es que esté ciego, pero ve borroso. No puede leer. Necesita lentes (…) No había podido atenderse porque no habla inglés y no pudo pedir un oculista hasta que yo fui”, reveló su abogada.

De igual manera, Mariel Colón indicó que una de las mayores dificultades a la que se ha enfrentado el narcotraficante mexicano ha sido la barrera del idioma, ya que la mayor parte del personal de la prisión ADX Florence solamente habla inglés y “El Chapo” es prácticamente analfabeta en este lenguaje.

“Se pasa todo el tiempo en aislamiento, nadie habla español, los guardias no hablan español, así que se le dificultan muchas cosas”, comentó.

Un claro ejemplo de esta barrera fue el día en que Joaquín “El Chapo” Guzmán terminó rapado por accidente al no saber inglés y tener problemas de comunicación dentro de esta cárcel de EE.UU.

“El pidió que le hicieran un recorte, pero como no habla inglés solo pudo decir algo como ‘cut’ (cortar) y la persona entendió que le rapara la cabeza, pero no era lo que él quería”, concluyó Colón.