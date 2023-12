“El Chapo” Guzmán: la insólita manera en la que el narcotraficante se puso en contacto con Kate del Castillo antes de su polémica reunión

A lo largo de los años, han surgido un sinfín de dudas en torno a este encuentro, como la forma en la que “El Chapo” se puso en contacto con la popular actriz mexicana.

Estas dudas fueron resueltas por la protagonista de La Reina del Sur durante una entrevista con Yordi Rosado, en donde aseguró que el primer acercamiento del narcotraficante fue “para conocerse”.

Según la actriz mexicana, los mensajes de “El Chapo” la tomaron por sorpresa debido a que ella no esperaba que el entonces fugitivo tuviera redes sociales.

“Yo jamás pensé que me iban a contactar, nunca se me pasó por la cabeza… ni en lo más mínimo, para empezar nunca me imaginé que tenía Twitter…”, indicó.

Además, para obtener una rápida respuesta, Guzmán Loera se puso en contacto con la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para obtener el número de la mamá de la actriz y llamarla.

“Mi mamá me habló que porque me querían para una película internacional, que no sé qué, te están buscando para algo grande, entonces le pedí que les diera mi correo electrónico… luego pedí que me mandaran el guion… seguían con que me querían ver en persona para platicar sobre esta producción”, mencionó.

A raíz de esta insistencia, “El Chapo” Guzmán y Kate del Castillo pudieron concretar su polémica reunión en donde, junto al actor Sean Penn, hablaron sobre realizar una película biográfica.

Sin embargo, este proyecto nunca se concretó y la visita de ambos actores al criminal más buscado del mundo causó controversia a nivel mundial.