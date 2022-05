“Él daba miedo”: las revelaciones sobre Salvador Ramos que hicieron sus excompañeras (incluida una joven que salió con él)

El joven, un desertor de la escuela secundaria sin antecedentes penales, publicó el martes 24 de mayo por la mañana tres mensajes en Facebook anunciando sus planes.

Ese día, Estados Unidos vivió uno de los días más trágicos en su historia cuando Salvador Ramos, adolescente de 18 años, ingresó a la escuela primaria Robb de Texas y asesinó a 19 niños y dos maestras.

A raíz de este tiroteo, siguen saliendo a la luz datos del asesino y de su conducta.

Nuevas revelaciones

De acuerdo con medios locales, a Salvador Ramos lo recuerdan como solitario, sin amigos y como una persona que constantemente asustaba a los demás.

Una joven identificada como Keanna Baxter, contó que rechazó a Ramos luego de que se le insinuara para pretender algo más que su amistad.

“Salvador Ramos era violento con las mujeres. Una amiga fue su novia y siempre asustaba porque su comportamiento era variado”, dijo Baxter.

La joven añadió que Ramos manifestaba su carácter violento. “Él intentó salir conmigo, pero vi lo que vivió mi amiga y siempre que salían juntos tuve miedo por la vida de ella. Él siempre fue inquietante”, agregó.

“Mi amiga me dijo que él daba miedo… Perdía el control y de forma general siempre fue muy agresivo”, añadió Baxter.

“Me dio miedo cuando se me insinuó porque intentaba agredir a cualquiera que le dijera que no porque si no obtenía lo que quería se volvía loco y con las mujeres fue más violento”, dijo la joven.

Crystal Foutz, otra joven que también estudió con Salvador Ramos reveló que siempre fue agresivo sin razón. Además, dijo que él fue conocido por ser solitario y no tener amigos.

“Varias personas intentaron darle la oportunidad de ser amigos, pero las asustó. Nadie habló con él porque realmente le tenían miedo”, agregó Foutz.