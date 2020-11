El huracán Iota podría subir a la “peligrosa” categoría 5 mientras avanza hacia Centroamérica, devastada por Eta

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos indicó que Iota pasó de la categoría 4 (sobre un máximo de 5) con vientos de hasta 230 kilómetros por hora.

“Se esperan vientos extremadamente peligrosos y marejada ciclónica amenazante a la vida a lo largo de la costa noreste de Nicaragua y este de Honduras”, dijo este lunes el NHC en su último boletín.

Agrega que Iota se ha fortalecido rápidamente durante la noche y ahora tiene vientos sostenidos de 155 mph (245 km/h). Podría alcanzar el estado de categoría 5 a más tarde este lunes antes de tocar tierra con 12 a 18 pies de marejada ciclónica.

Cazadores de huracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos casi han llegado al núcleo de Iota, que se espera que traiga vientos catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales e impactos de lluvia extrema a América Central.

#Hurricane #Iota has rapidly strengthened overnight and now has 155 mph (245 km/h) sustained winds. It could reach category 5 status later today before making landfall with 12-18 feet of storm surge. More on this exceptionally dangerous situation: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/gNGzvJlPUe

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020