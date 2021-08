El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, lanza fuerte amenaza a periodistas y medios de comunicación de México

El jefe del CJNG, supuestamente aparece sentado al centro de los otros hombres armados y se dirige a los periodistas y les critica su parcialidad a la hora de hacer coberturas relacionadas con la situación en Michoacán.

“No se ladeen para un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero”, dijo el hombre armado.

Agrega que no se ha metido con ningún medio, porque nunca lo habían señalado directamente a él, pero que ahora ya lo habían mencionado.

“Azucena Uresti, si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí… Yo no soy cobracuotas ni extorsiono”, dice supuestamente el Mencho al referirse a la periodista de Milenio.

La acusa a ella, y al medio, de ser parcial con los grupos de autodefensa en Michoachán, la insulta en reiterada ocasiones y le dice que está orgulloso de ser narcotraficante.

El Mencho también se dirigió a Televisa y a El Universal, y criticó la cobertura que le dan a la violencia y también los señala de estar parcializados.

Solidaridad

Ante estas graves amenazas, 18 medios de comunicación de México, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (Wan Ifra) emitieron un comunicado en el que rechazan, de manera enérgica, las amenazas de las que han sido objeto los periodistas mencionados en el video.

Señalan que estas amenazas a Milenio, Televisa y El Universal son por parte de grupos criminales “inconformes” con las coberturas periodísticas sobre el conflicto de Michoacán.

Agrega que la periodista Uresti recibió, vía redes sociales, la amenaza directa de un líder criminal, “lo que es inaceptable en un Estado de Derecho como en el que deberíamos vivir”.

“Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación. En muchas regiones del país, acciones como la vista ayer han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio.”, cita el documento.

Exigen protección

En el comunicado los medios de comunicación agregan: Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales, y exhortamos a echar a andar, con carácter de urgente, los mecanismos de protección que ampara la ley, de tal manera que se proteja a cada uno de ellos. Esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de que quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprehendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos que la transformación que se quiera dar en el país, no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada”.

Uno de los países más peligrosos

Los medios de comunicación mencionan que “México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatizaciones”, señalan.