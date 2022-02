“Hemos encontrado un cementerio clandestino”: el escalofriante hallazgo de varios cadáveres encontrados enterrados en Hermosillo

“Este lunes 31 de enero, hemos encontrado un cementerio clandestino en una invasión al sur de Hermosillo. Llevamos encontrados 8 cuerpos. Seguimos buscando. Uno de ellos ya fue identificado; su familia ya tendrá paz”, compartió el colectivo por medio de sus redes sociales.

Luego de este macabro hallazgo, la Fiscalía de Sonora también informó que su personal dio inicio el procesamiento del área del cementerio clandestino, donde fueron encontrados dos cuerpos más y una osamenta.

Al sitio ubicado al sur de Hermosillo se movilizaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dos elementos expertos en criminalística y un antropólogo, quienes fueron encargados de procesar el área.

El pasado 12 de enero, Cecilia Patricia Flores Armenta, presidenta del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, sostuvo una reunión con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación federal, después de que el presidente López Obrador diera la orden de brindar apoyo a esta organización.

Cecilia Flores, quien tiene dos hijos desaparecidos, publicó un video el pasado 2 de enero en el informa que creó este grupo debido a la nula respuesta de las autoridades ante la pérdida de su primogénito.

“Tuve la necesidad de hacer este colectivo al ver la poca importancia que le dieron las autoridades a la búsqueda de mi hijo, y la necesidad tan grande de traer a mi hijo a casa”, reveló la presidenta de la organización.

“He sido amenazada y he sido desplazada del estado de Sonora. Estoy protegida por un mecanismo que protege a periodistas y defensores de derechos humanos. Al desplazarme de Sonora me amarraron de pies y manos y me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mi hijo y a todos los desaparecidos”, continuó.

Asimismo, la presidenta del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora” pidió a los jefes del narcotráfico que operan en el estado que les permitan continuar con la búsqueda de sus familiares y seres queridos.

“Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes del cártel, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos. no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa”, finalizó Cecilia Flores.

La presidenta de “Madres Buscadoras de Sonora” también aseguró que no cesará la búsqueda de sus hijos desaparecidos y pidió al Gobierno de México que se responsabilice por las amenazas que ha estado recibiendo luego de fundar este colectivo.