Huracán Helene llega a Florida con intensas lluvias y “catastróficas” marejadas

El vórtice de Helene, el quinto huracán de la temporada atlántica, entró en Florida a las 11:10 hora local (03:10 GMT del viernes) al este de la desembocadura del río Aucilla, a unas 10 millas (15 km) al oeste-suroeste de Perry, como un huracán de categoría 4 en la escala de intensidad Saffir-Simpson, de un máximo de 5, indicó el NHC en un boletín especial.

El “muy peligroso” huracán Helene se desplaza arrojando a su paso intensas lluvias y amenazando con “catastróficas” marejadas ciclónicas e inundaciones.

Preocupa sobremanera a los meteorólogos del NHC los estragos que la marejada ciclónica “catastrófica y mortal” puede ocasionar a lo largo de porciones de la costa del Big Bend de Florida, donde “la inundación podría alcanzar hasta 20 pies (6 metros) por encima del nivel del nivel del mar, junto con “olas destructivas”.

Helene está produciendo vientos catastróficos que se extenderán hacia la costa en la región Big Bend de Florida durante las próximas horas.

Fri Sep 27 0430 UTC: A Hurricane Warning is in effect for the Gulf of Mexico. A Gale Warning is in effect for the Atlantic High Seas. More info: https://t.co/B4BuNHDgo4