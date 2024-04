Elvia Espinoza, una maestra de 46 años, fue asesinada a puñaladas el pasado sábado 6 de abril en Frostproof, un condado a unas dos horas de Orlando, Florida.

La muerte de Elvia, para sorpresa de las autoridades locales, fue a manos de su hijo Emmanuel Espinoza, un estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad de Florida en Gainesville.

El joven de 21 años condujo hasta la casa de su madre, ubicada en una zona boscosa de la ciudad de Frostproof, para acudir a un evento familiar en honor a su abuelo.

Sin embargo, Espinoza llegó un día antes y alrededor de las 14 horas, cuando su madre abrió la puerta de su casa, la apuñaló en el estómago y pecho en más de 70 ocasiones.

“Espinoza llegó a la casa de su madre alrededor de las 2:00 p.m. y cuando ella abrió la puerta, él la apuñaló varias veces”, reveló Grady Judd, alguacil del condado Polk.

“Su madre huyó de él, estaba hablando con un familiar por teléfono y… él la apuñaló hasta que cayó y murió", añadió.

Después de este brutal crimen, Emmanuel Espinoza, quien es acusado de asesinato en primer grado, marcó al 911 para confesar que había asesinado a puñaladas a su madre.

Polk County Jail mugshot for Emmanuel Espinoza, DOB 06/12/2002 - charged with First Degree murder in the stabbing death of his 46-year-old mother Elvia Espinoza https://t.co/tRxxqTGkCZ pic.twitter.com/Ts3lsi73dU