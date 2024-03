La semana pasada, legisladores en Washington D. C. presentaron una propuesta de ley que exhorta a TikTok a cortar sus vínculos con su compañía matriz china o enfrentar una prohibición para operar en Estados Unidos. Cuando muchos usuarios abrieron la popular aplicación el jueves, la empresa los recibió con un mensaje que los instaba a oponerse a la legislación, lo que generó una cascada de llamadas a varias oficinas en el Capitolio.

En el mensaje de la aplicación se leía: “Impidamos el cierre de TikTok”. Incluía un botón para que la gente llamara a sus representantes y mencionaba: “Hazle saber al Congreso lo que TikTok significa para ti y diles que voten por el NO”.

Para el mediodía, las líneas telefónicas de los congresistas estaban saturadas por las llamadas, según publicaciones del personal de los legisladores en X, antes conocida como Twitter, y dos asistentes congresionales con conocimiento de la situación. Los asistentes afirmaron que algunas de las personas que llamaron parecían ser adolescentes, mientras que otras colgaron en cuanto la llamada se conectó. Uno de ellos aseguró que su oficina había recibido alrededor de cien llamadas y otro dijo que su oficina había contestado más de mil. Un miembro del personal publicó una captura de pantalla en la plataforma X que mostraba que TikTok también envió una notificación automática (“push”) a algunos usuarios.

Algunos usuarios manifestaron en la plataforma X que no pudieron usar la aplicación antes de hacer la llamada. TikTok declaró a The New York Times que los usuarios podían deslizar a la derecha para quitar el mensaje, lo cual pudo haber sido confuso porque los usuarios suelen deslizar hacia arriba para ver el siguiente video en la aplicación. La compañía también indicó que al principio la equis para cerrar la página no era visible para algunos usuarios, pero posteriormente lo arregló.

Más de una vez, las compañías tecnológicas han buscado movilizar a los usuarios en respuesta a una legislación, pero en pocas ocasiones el esfuerzo es tan evidente.

El jueves, los legisladores del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes aprobaron la legislación con una votación de 50 a favor y 0 en contra. El líder de la mayoría de la Cámara Baja, Steve Scalise, republicano por Luisiana, escribió en la plataforma X que el pleno votaría sobre la legislación la semana próxima. La propuesta de ley tiene como objetivo obligar a la empresa china dueña de TikTok, ByteDance, a vender la aplicación. La iniciativa de ley de la cámara es uno de varios esfuerzos del último año para restringir a TikTok debido a las inquietudes de que la relación de ByteDance con Pekín represente riesgos a la seguridad nacional.

Los representantes Mike Gallagher, republicano de Wisconsin, y Raja Krishnamoorthi, demócrata de Illinois, quienes propusieron la iniciativa de ley en conjunto, criticaron el mensaje de TikTok y señalaron que era engañoso. Los legisladores indicaron: “He aquí un ejemplo de una aplicación controlada por un adversario que miente al pueblo estadounidense e interfiere con el proceso legislativo en el Congreso”.

El jueves, en una publicación en X, la compañía expresó: “Esta legislación tiene un resultado ya determinado: una prohibición total de TikTok en Estados Unidos”.

TikTok rechazó responder a preguntas sobre la estrategia y cuántos usuarios alcanzó con su campaña. La empresa había dicho previamente que los temores de los legisladores eran infundados, porque sus operaciones y datos de usuarios en Estados Unidos están resguardados del resto de la organización, entre otras razones.

Esta legislación tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en ley. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, puntualizó el jueves que apoyaba la iniciativa. Si el pleno de la Cámara Baja aprueba la legislación, pasará al Senado.

"Hazle saber al Congreso lo que TikTok significa para ti y diles que voten por el NO". Nota que TikTok envió a usuarios.

El senador Mark Warner, demócrata por Virginia, quien presentó su propia legislación dirigida a la aplicación, comentó que tenía algunas inquietudes sobre cómo la nueva propuesta nombra directamente a TikTok y ByteDance, un hecho que puede ser mencionado en un recurso judicial contra la legislación. Sin embargo, Warner destacó: “Tengo un gran respeto por el congresista Gallagher y voy a examinar de cerca esta iniciativa”.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, determina qué legislación es tomada en consideración por el pleno del Senado. En una declaración, Schumer dio a conocer que estaba en conversaciones con otros demócratas sobre la legislación.

Schumer indicó: “Escucharé sus puntos de vista sobre el proyecto de ley y determinaré el mejor camino”.

Mike Nellis, un estratega digital demócrata y exasesor sénior de la vicepresidenta Kamala Harris, estimó que la alerta de TikTok a sus usuarios fue una “táctica de organización inteligente”.

No obstante, Nellis agregó: “Me preocuparía que la táctica resultara contraproducente y destacara el problema real: que una compañía tecnológica de propiedad extranjera tiene demasiada influencia dentro de Estados Unidos”.

Nellis, quien ha trabajado en campañas que se han publicitado a través de TikTok, añadió: “Puedo imaginar que algunos miembros del Congreso se sientan más presionados a emprender acciones que antes, tras ser inundados con llamadas como estas”.

El jueves por la tarde, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes envió una nota a las oficinas de los legisladores con consejos sobre cómo responder al diluvio de llamadas. La nota, obtenida por el Times, contiene los argumentos del comité a favor de la iniciativa y “guiones telefónicos” para responder directamente a quienes hacen las llamadas.

Uno de los guiones sugiere que los miembros del personal contesten a quienes llaman que “TikTok ha estado mintiendo sobre el proyecto de ley” y que la aplicación “se ha esforzado mucho por ocultar” su relación con China.

“La iniciativa de ley requiere que TikTok rompa esa relación”, indica el guion del comité. Se recomienda a los miembros del personal que les digan a quienes llaman que, una vez que la aplicación haga eso, “podrás seguir usando TikTok” sin la influencia china.