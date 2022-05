“Lo debieron haber hecho hace mucho tiempo”: padre de Debanhi Escobar critica a las autoridades por registrar la habitación de su hija a más de un mes de su muerte

A través de su canal de YouTube, el papá de la joven estudiante indicó que las autoridades no informaron sobre las razones por las que se realizó un cateo a más de un mes desde que los restos de Debanhi fueran localizados dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla.

Sin embargo, mostró su disposición a colaborar con la Fiscalía de Nuevo León durante la revisión del cuarto de Debanhi.

“De alguna manera empezaron a checar el cuarto de mi hija. Con qué intención, no sabemos. Qué es lo que venían a buscar, no sabemos. Yo siempre les dije que el cuarto de mi hija está a disposición de la Fiscalía”, comentó.

Mario Escobar también mostró su descontento a raíz de que la habitación de su hija no fue registrada al momento de su desaparición, sino más de un mes después de que su cuerpo fuera hallado.

“Nos solicitaron otro tipo cateo, catear el cuarto de mi hija, que eso lo debieron haber hecho hace mucho tiempo, hace cuarenta días, desde que desapareció”, estableció Escobar.

Finalmente, el padre de Debanhi Escobar habló sobre la exhumación de los restos de sus hija, la cual fue solicitada por las autoridades este jueves 26 de mayo con el fin de realizar nuevos análisis y establecer las verdaderas causas de la muerte de la joven de 18 años.

“Llegamos a este punto, me duele. Nos duele como familia, me duele como papá que todavía no le podamos dar a Debanhi ese luto que se merece. Pero si esta exhumación es un parteaguas para cambiar el antes y el después de Debanhi, lo acepto”, concluyó Mario Escobar.