Lo que se sabe de Helene, el huracán que amenaza a Florida

Helene, el noveno ciclón de la temporada y el octavo con nombre, desata fuertes vientos y lluvias en Cozumel y Tulum, en el extremo noreste de la península de Yucatán, las cuales se hallan bajo aviso de huracán.

Pobladores del estado de Florida se vieron obligados a evacuar por el fortalecimiento de la tormenta.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., Helene se ha fortalecido y presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, una intensificación que se mantendrá este miércoles y hará que se convierta en un huracán más potente.

Según el NHC, el centro de Helene podría tocar tierra la noche del jueves en Florida, en la región conocida como Big Bend y que tiene una baja densidad de población.

La tormenta se formó en el noroeste del Caribe el martes último por la mañana y se ha fortalecido a un ritmo vertiginoso.

Según reportes, Helene podría tardar solo 48 horas en pasar de tormenta tropical de 72 km/h a huracán de categoría 3, ya que se intensifica rápido sobre las aguas cálidas del Golfo de México.

Se emitió una alerta de inundaciones para más de 20 millones de personas desde Florida hasta el sur de los Apalaches. El área de Big Bend se enfrenta a la marejada ciclónica con mayor gravedad, posiblemente llegue a los 4.5 metros.

