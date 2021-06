“Me arrepiento de lo que hice, he aprendido mi lección y nunca lo repetiré en el futuro”: revelan la carta que escribió la hija de “El Mencho” para pedir piedad en Estados Unidos

Jessica Oseguera González, hija de “el Mencho”, pide piedad en EE. UU. (Foto Prensa Libre: Pexels)

Jessica Oseguera González, alias “La Negra”, fue condenada el 11 de junio en Washington, EE. UU., a dos años y medio de cárcel.

En un comunicado, el Departamento de Justicia informó de la sentencia contra Oseguera González y se reveló que pasará 30 meses en prisión, es decir, dos años y medio, por “participar deliberadamente en tratos financieros” con seis empresas mexicanas sancionadas por EE. UU. por proporcionar apoyo material al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que dirige su padre.

Oseguera González, de 34 años, se declaró culpable en marzo último de los cargos que enfrentaba, y fue condenada el 11 de junio en un tribunal federal de Washington a la pena máxima que enfrentaba, 30 meses de cárcel.

La hija de “el Mencho” fue detenida en febrero pasado, cuando acudió a un juzgado de la capital estadounidense para ver a su hermano Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, después de que fuera extraditado la semana anterior desde México.

Las cartas, la defensa y el clamor por la sentencia

Luego de haber conocido su condena, “La Negra” narró recientemente cómo ha sido su estancia en prisión.

Según informes internacionales, la hija de “el Mencho” está arrepentida y pide piedad a las autoridades estadounidenses.

“Entiendo la magnitud de mis acciones, me arrepiento de lo que hice. He aprendido mi lección y nunca lo repetiré en el futuro”, escribió Jessica Johanna Oseguera González, en una carta. Además, su defensa ha buscado reducir su sentencia.

De acuerdo con los reportes, Beryl A. Howell es la jueza asignada a su caso y le enviaron tres cartas, una escrita por “La Negra”, otra escrita por su madre y la última escrita por su hijo y según lo que se reveló, los tres documentos detallan lo que la hija de “el Mencho” ha sufrido en prisión y lo que ha representado para su familia estar separados de ella.

“Esta ha sido una de las experiencias más duras de mi vida. He estado separada de mis hijos… No poder abrazarlos, olerlos, levantarme junto a ellos, darles la bendición antes de que vayan a dormir o al levantarse, simplemente verlos crecer día a día, duele mucho. Es por eso por lo que hoy pido perdón y sin duda alguna, me arrepiento de todo lo que he hecho que pudo haber ocasionado algún daño”, escribió Jessica Johanna Oseguera González.

En su carta, “La Negra” también detalló sobre algunos problemas de salud.

“Estar encarcelada también ha afectado mi salud física. Por primera vez en mi vida comencé a tener problemas con mis tiroides durante mi encarcelación… No sé si estos problemas fueron ocasionados por el estrés de estar encarcelada sola 23 horas al día… No tengo a nadie con quien hablar porque estoy sola en mi celda… A veces siento que voy a perder mi mente”, agregó.

Al final, pidió que se tomara en cuenta todo lo que expuso al momento de establecer una sentencia en su contra.

“Le pido, su señoría, que tenga piedad con mi sentencia. Sé que he cometido un error, pero he aprendido del mismo y nunca lo repetiré… Me siento apenada y siento que le he fallado a mi madre y a mis hijos porque ocasioné nuestra separación… No tengo palabras para explicarle a mis hijos cuando podré verlos de nuevo. Mi hija menor no entiende por qué he estado separada de ella tanto tiempo y por qué no regreso a casa”, añadió.

Por su parte, la madre de Jessica agregó en su documento que su hija es una buena persona.

“Considero que Jessica siempre ha sido una hija muy buena y responsable… También le gusta ayudar a los más necesitados organizando colectas de alimentos, juguetes y dinero para comprar cobijas para los indigentes y orfanatos… Por eso señora jueza le pido de todo corazón que sea justa en la sentencia de mi hija, ya que nos hace mucha falta a sus hijos, a sus sobrinos y a todas sus amistades”, dijo Rosalinda González Valencia.

Un tercer documento fue escrito por el hijo de mayor de “La Negra”, quien también pide la libertada de su mamá.

“Escribo esta carta para pedir la pronta libertad de mi mamá… Ella, mi hermana y yo siempre fuimos inseparables… Desde que ella no está, mi hermana se siente triste al igual que yo… Ella siempre nos enseña de valores y a tratar a otra gente con respeto. Sin mi mamá, nos sentimos solos”, fue parte del texto que escribió el hijo de Jessica Oseguera González.