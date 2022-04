“No salgas, hay mucha inseguridad”: El consejo que la madre de Debanhi Escobar le dio la noche de su desaparición

Desde el domingo 17 de abril se reveló que el padre de Debanhi, Mario Escobar, aseguró que conserva la esperanza de encontrarla luego de haber analizado algunos videos de cámaras de seguridad a los que tuvo acceso.

El padre de Debanhi dijo que pudo deducir el posible lugar en el que esté su hija y que, luego de examinar varios videos, se determinó que ella fue dejada a un costado de la carretera, luego caminó aproximadamente 20 metros y luego llegó a una empresa de transporte de carga, la cual está siendo investigada.

Según los informes, se determinó que en las imágenes se observó a Debanhi cuando llegó a la empresa, pero no hay registros del momento de que abandone el lugar.

De acuerdo con Mario Escobar, los dueños de las cámaras de vigilancia demoraron varios días en proporcionar las grabaciones y eso ha retrasado las investigaciones. Además, dijo que su hija había salido con unas amigas, pero que se bajó del automóvil en el que viajaban debido a que se había sentido incómoda.

El lunes 18 de abril el papá de Debanhi Escobar afirmó que su hija sigue con vida y continúa su extensa búsqueda para encontrarla sana y salva. Además, relató la última conversación que tuvieron en casa con su hija.

“La noche que desapareció salió de fiesta y no regresó a casa. Ella nos dijo que saldría con sus amigas y se le advirtió, pero los adolescentes no miden los peligros”, dijo Mario Escobar.

“Antes de irse mi esposa le dijo ‘no salgas, hay mucha inseguridad’, pero por ser mayor de edad pensó que no iba a tener complicación, se despidió de nosotros y ya no volvimos a saber de ella”, agregó el padre Debanhi, quien de forma inmediata contactó a sus amigas.

A pesar de que no se dieron más detalles sobre otros videos, el padre de Debanhi recalcó que no descarta detenerse hasta localiza a su hija. “No se ha cerrado ninguna línea de investigación, así que seguiremos con las jornadas de búsqueda, pero invitamos a que no difundan información falsa”, concluyó.