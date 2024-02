Griselda Blanco se posicionó como una de las narcotraficantes más poderosas de la historia al ser la primera mujer en trazar rutas de tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

Durante los años 70 y 80, la llamada “Viuda Negra” trasladó miles de toneladas de droga a Miami y se convirtió en una de las mujeres más temidas debido a las acciones que realizó para llegar al poder.

Su cruel manera de ser, añadido a sus múltiples actividades ilícitas, hicieron que Griselda Blanco ganara varios enemigos dentro del mundo del narcotráfico.

No obstante, hubo varias personas que sintieron mucho aprecio y admiración por “La Viuda Negra”, como el criminal más conocido de la historia: Pablo Escobar.

El fundador del Cártel de Medellín conoció a Griselda Blanco cuando solamente era un contrabandista de mercancías.

Con el paso del tiempo, Escobar incursionó en el mundo del narcotráfico de la mano de “La Viuda Negra”, a quien llegó a considerar como su “madrina”.

Pero sus vidas tomaron rumbos distintos y, años después, se convirtieron en competidores al tener el mismo objetivo: crear un imperio y monopolizar la venta de cocaína en EE.UU.

"The only man i ever feared in my life was a woman, Griselda Blanco"



- pablo emilio gaviria escobar- pic.twitter.com/Ttjw7mJ9UW