Emmanuel Espinoza, un joven universitario de 21 años, asesinó a su madre Elvia el pasado sábado 6 de abril en su casa ubicada en la ciudad de Frostproof, a unas dos horas de Orlando, Florida.

De acuerdo a las autoridades, la maestra de 46 años fue apuñalada más de 70 veces por su hijo, quién la atacó en la puerta de su hogar mientras hablaba con otro familiar.

Además, minutos más tarde Espinoza confesó su brutal crimen a través de una llamada al 911, la cual causó sorpresa e indignación.

"Tan pronto como la asesinó, marcó el 911 e inmediatamente confesó a los operadores", reveló Grady Judd, alguacil del condado Polk.

Luego de ser detenido por las autoridades, el joven estudiante supuestamente dijo que amaba a su madre; no obstante, varias veces había pensado en matarla debido a que “lo irritaba”.

“Sabes, he querido matar a mi madre durante muchos, muchos años porque me ponía de los nervios”, aseguró.

Emmanuel Espinoza es el menor de una familia de tres hermanos, todos ellos criados por Elvia Espinoza en un “ambiente amoroso” en Florida.

Durante 2020, el joven se graduó de Frostproof Middle-Senior High School con el mejor promedio de su clase, obteniendo una calificación de 4.5.

Polk County Jail mugshot for Emmanuel Espinoza, DOB 06/12/2002 - charged with First Degree murder in the stabbing death of his 46-year-old mother Elvia Espinoza https://t.co/tRxxqTGkCZ pic.twitter.com/Ts3lsi73dU