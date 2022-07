Rafael Caro Quintero: quién es el fundador del extinto Cártel de Guadalajara que es acusado de asesinar a un agente especial de la DEA

Años después de su primer contacto con el tráfico de drogas, Rafael Caro Quintero fundó el Cártel de Guadalajara junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”.

En los años 80, el Cártel de Guadalajara se convirtió en la organización criminal más poderosa de México al tener el control del tráfico de droga en todo el país y trasladar marihuana a gran escala hacia EE.UU, situación que los posicionó como los señores del narcotráfico.

Tras varios años en la cima, Rafael Caro Quintero fue detenido en 1985 en Costa Rica por estar presuntamente involucrado en el secuestro, tortura y asesinado de Enrique “Kiki” Camarena, agente especial de la DEA que se infiltró en el Cártel de Guadalajara y compartió información de esta organización con las autoridades estadounidenses.

Caro Quintero fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA y el 9 de agosto de 2013, luego de cumplir con 28 años de su sentencia, fue liberado del penal Puente Grande de Jalisco.

Sin embargo, meses después de su liberación, las autoridades revocaron esta decisión y el capo del narcotráfico se convirtió en una de las personas más buscadas por la DEA.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel – Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022