Se puso chaleco antibalas y tomó armas: El recorrido que hizo Salvador Ramos dentro de la escuela antes de cometer la masacre en Texas

La jornada de terror vivida el martes 24 de mayo comenzó con una disputa entre Ramos y su abuela en la que ella resultó gravemente herida de bala.

Univisión resalta que las agencias policiales han narrado cómo enfrentaron al atacante. También brindó información el gobernador Greg Abbott en una conferencia este miércoles 25 de mayo.

La publicación explica que Salvador Ramos, de 18 años, lo primero que hizo fue colocarse un chaleco antibalas.

Para continuar con su plan tomó varias armas, entre estas un rifle. El joven se dirigía hacia su camioneta cuando lo enfrentó su abuela, una mujer de 66 años con quien vivía.

“Él le dispara a su abuela y todavía se encuentra en condición crítica”, informó el sargento Erick Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, en una entrevista en el programa Despierta América de Univision.

Mientras que el gobernador Abbott informó este miércoles que el atacante le disparó a su abuela en el rostro y fue la mujer quien alertó a la Policía.

Un pariente de la abuela del malhechor, Eduardo Trinidad, informó a Noticias Univisión que el altercado entre la mujer y Ramos comenzó porque ella trató de impedir que saliera con las armas de la casa.

Agregó: “Todo comenzó en la casa de ella, cuando el muchacho quiso salir con todas las armas y ella trató de pararlo y en ese rato él se volteó y comenzó a dispararle a su abuelita. Le disparó como ocho o nueve balazos”.

Luego del ataque armado, la Policía recibió una llamada de auxilio, pero no detuvo al atacante.

Posteriormente hubo una segunda llamada al número de emergencia 911 cuando este -Ramos- chocó intencionalmente su vehículo para ingresar a la Escuela Primaria Robb.

“Después del choque salió un hombre armado, con un chaleco antibalas. Entró por una puerta en el sur (del plantel), donde se encontró con un policía y empezaron a dispararse entre ellos”, dijo el sargento Estrada.

“Desafortunadamente, el sospechoso pudo entrar a un salón y ahí es donde se atrincheró”.

Mientras que unos policías le dispararon al atacante y se protegían de sus balazos, otros agentes evacuaron a decenas de estudiantes, informó al programa Today de NBC el teniente Chris Olivarez, otro portavoz del DPS.

“Algunos de esos oficiales recibieron disparos… así que en ese momento comenzaron a romper ventanas por toda la escuela, tratando de evacuar a los niños, maestros, cualquiera que pudieran, tratando de sacarlos de ese edificio, de esa escuela”, describió.

Ante la alerta de emergencia respondieron más de 20 agentes de la Patrulla Fronteriza, ya que Uvalde está cerca de la zona limítrofe con México.

“Al ingresar al edificio, los agentes y otras fuerzas del orden se protegieron de los disparos del sujeto, que estaba atrincherado”, informó en un tuit Marsha Espinosa, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Espinosa agregó que “Arriesgando sus propias vidas, estos agentes de la Patrulla Fronteriza y otros oficiales se interponen entre el pistolero y los niños en la escena para desviar la atención del pistolero de las posibles víctimas y salvar vidas. Al menos un agente de la Patrulla Fronteriza resultó herido por el atacante durante el intercambio de disparos”.

Para tratar de detener al atacante, los oficiales fronterizos hicieron al arriesgada maniobra, mientras que otros se sumaron a las labores para evacuar a estudiantes y maestros a quienes dieron apoyo médico.

Ramos ingresó a un salón de cuarto grado, que estaba bajo la responsabilidad de la maestra Eva Mireles, y los tomó como rehenes.

“El sospechoso comenzó a disparar desde dentro de ese salón hacia afuera del salón, hacia la Policía”, informó el sargento Estrada.

“Es una situación muy difícil, porque se encuentra una persona armada, preparado, con chaleco antibalas, adentro… en eso se requiere un equipo táctico”, expuso el uniformado.

Luego, el sujeto descargó sus armas de fuego sobre los niños, de entre 8 y 10 años.

Posterior al ataque, los familiares de los 19 niños y dos maestras que perdieron la vida fueron notificados de la tragedia, según el DPS.

Algunos de los estudiantes fallecidos han sido identificados como Xavier López, Amerie Jo Garza, Uziyah García y Annabell Guadalupe Rodríguez, todos de 10 años.

Univisión resalta que el teniente Olivarez, del DPS, describió al hombre como “una persona completamente malvada”.

Ramos fue abatido en el lugar por un agente fronterizo, afirmó el gobernador Abbott.

“Policías del Distrito Escolar Independiente Consolidado (ISD) se acercaron al sujeto armado y se enfrentaron”, añadió el gobernador en la conferencia.

“El sujeto entró por una puerta trasera, recorrió dos pasillos cortos y entró en un salón de clases en el lado izquierdo”, relató.

Indicó: “La Patrulla Fronteriza, los oficiales de Consolidated ISD, la Policía, los alguaciles y los oficiales del DPS (Departamento de Seguridad Pública de Texas) convergieron en ese salón de clases. Y un oficial de la Patrulla Fronteriza mató al atacante”.

Ramos compró legalmente dos rifles de asalto en una armería el 17 y el 20 de mayo, según el senador de Texas, John Whitmire, quien recibió un informe policial, según CNN.

Whitmire dijo que, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), uno de los rifles que había comprado se quedó en la camioneta que chocó en la escuela. El otro lo llevaba consigo cuando fue abatido por los agentes.

