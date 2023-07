“Si a uno le dan amor, uno tiene que devolverlo”: las sorpresivas revelaciones que René Higuita hizo sobre su amistad con Pablo Escobar

A raíz de su incursión en el mundo del deporte, Pablo Escobar entabló fuertes amistades con varios atletas, entre la que destaca su relación cercana con el entonces portero colombiano René “El Loco” Higuita.

La amistad entre ambos fue tan fuerte que incluso Higuita llegó a visitar a Escobar a la prisión La Catedral cuando el capo del narcotráfico estuvo recluido en 1991.

Ante su polémica relación con Pablo Escobar, René Higuita decidió romper su silencio y, a través de una entrevista con el medio Semana, brindó nuevos detalles sobre las reiteradas ocasiones en las que coincidió con el peligroso narcotraficante.

“Fui a La Catedral y siempre lo he repetido, si a uno le dan amor, uno tiene que devolver ese amor y dar ese amor… En la oportunidad que fui, salgo y me preguntan: ‘¿Usted es amigo de Pablo Escobar’?’, y yo digo que sí, cuando todos lo habían negado”, reveló.

Pruebas de las visitas de Leonel Alvarez y Rene Higuita a Pablo Escobar en La Catedral. pic.twitter.com/F5Ry44QlZ6 — La Tertulia Embajadora (@TertuliaMillos) November 23, 2022

Higuita también mencionó que conoció a Pablo Escobar durante la época en la que el entonces jefe del Cártel de Medellín era Representante a la Cámara, meses antes de que se supiera que su fortuna provenía del tráfico de droga.

“Cuando conocimos a Pablo, era congresista, después lo llevan a la cárcel y todo el mundo conoce sus otras actividades. Lo empiezan a negar los que realmente lo conocían. Y nosotros, que de pronto no, consideramos el valor de los amigos, y lo reconocimos. En ese momento dijeron que yo era el mejor amigo”, aseguró el ex futbolista.

Finalmente, “El Loco” aprovechó para responder a las acusaciones en su contra sobre su presunta relación con asuntos ilegales, insistiendo que toda su vida ha actuado de buena fe y no tiene nada que esconder.

“Si yo tuviera algo ilegal, no estaría dando la cara, ya me hubieran condenado por narcotráfico, por lavado de dólares o, por el lado contrario, estaría siendo un político (…) Que cada cual responda por sus actos, si me van a juzgar porque soy amigo de Pablo Escobar, por rumores, estoy pagando esa amistad y la voy a seguir pagando”, concluyó.