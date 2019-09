Trump podrá denegar el asilo a indocumentados, según Corte Suprema de EE. UU.

El Alto Tribunal, que informó de esta decisión en su página web, suspendió el fallo de una corte de menor instancia que había bloqueado esa medida.

La decisión, tomada con siete votos a favor y dos en contra, no es definitiva pero aplica mientras la batalla legal sigue su curso.

Trump reaccionó rápidamente a través de su cuenta de Twitter: “¡GRAN VICTORIA para la frontera sobre el asilo en el Tribunal Supremo!”.

Una de las magistradas que se opuso a la decisión, la progresista Sonia Sotomayor, criticó que “una vez más, el Ejecutivo emitia una orden que busca anular prácticas duraderas con respecto a los refugiados que buscan asilo de la persecución”.

El Gobierno de Trump anunció los cambios en su política de asilo a finales de julio, impidiendo a la mayoría de indocumentados solicitar la protección tras cruzar la frontera sur con México.

Un juez federal en California bloqueó rápidamente la medida, lo que provocó el inicio de un litigio que llegó hasta al Supremo con su decisión de hoy.

