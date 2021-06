Tribunal de Nebraska permite que madre guatemalteca maltratada se quede con sus hijos

La familia trabajó con los consejeros para reconstruir sus vidas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Omaha-Journal World, informó que el tribunal falló por unanimidad a favor de la madre.

La mujer, tuvo su primer hijo a los 12 años, pero, el padre de la criatura la abandonó. Más tarde fue violada y volvió a quedar embarazada.

Finalmente, huyó a Nebraska, pero se fue a Minnesota para escapar de un novio abusivo, que engendró a su tercer hijo. Fue encarcelada por utilizar una identificación falsa para trabajar.

El tribunal dice que todavía es una madre buena y decidieron que puede quedarse con sus hijos.

En opinión unánime, la Corte Suprema de Nebraska rechazó la petición del estado para terminar los derechos de paternidad de la joven mujer de Norfolk, identificada solo como Juana L.

Brad Easland, el abogado de Norfolk designado para representar a Juana, dijo que estaba muy feliz con el fallo, que culminó una larga lucha para hacer una vida mejor y más segura para sus tres hijos, quienes fueron identificados en la decisión como Mateo L., Pedro L. . y Bryan L.

“Ella es una sobreviviente”, dijo. “Ella ha pasado por mucho, y su enfoque siempre ha sido, ‘Voy a hacer lo que tenga que hacer por mis hijos'”.

En su fallo, el tribunal superior determinó que la Oficina del Fiscal del Condado de Madison había cumplido con un estándar legal para la terminación de la patria potestad porque los niños habían estado en hogares de guarda durante 15 de los 22 meses.

Historia de violencia

El tribunal dijo que el estado no había probado la “incapacidad de Juana como madre” y que, por lo tanto, la terminación no sería lo mejor para sus tres hijos; y señaló que el derecho de un padre a criar a sus hijos está protegido constitucionalmente a menos que haya pruebas que demuestren que el padre no es apto o ha perdido sus derechos.

Según el testimonio descrito en el fallo, Juana creció en un pueblo pobre de Guatemala y quedó embarazada de Mateo a los 12 años. El padre de la bebé la abandonó antes de su nacimiento. Vivió al principio con los padres del padre, pero se escapó cuando intentaron robar a Mateo.

Se fue a vivir con su abuela a otra comunidad, donde fue agredida dos veces por el mismo hombre. El segundo asalto la dejó embarazada de Pedro. Después de su nacimiento, decidió irse de Guatemala para brindarles una vida mejor y más segura a sus hijos. Luego, con 16 años, se dirigió a Norfolk, donde vivían sus padres.

Allí, comenzó a salir con Carlos, y finalmente se mudó con él y quedó embarazada de Bryan. Carlos resultó ser un bebedor empedernido que abusó física y sexualmente de ella y abusó físicamente de los niños.

Su participación en el Departamento de Salud y Servicios Humanos comenzó durante ese tiempo. Ella fue denunciada por dejar a los niños de 4 y 2 años solos en casa una vez cuando ella y Carlos llevaron al bebé al médico.

Un administrador de casos estatal comenzó a trabajar con la familia, pero no se llevó a los niños. Eso no sucedió hasta que Juana escapó de su novio y se llevó a los niños a Minnesota sin notificar al El Departamento de Salud y Servicios Humanos (en inglés) HSS.

Los niños fueron llevados de regreso a Nebraska mientras Juana, quien se encontraba en los Estados Unidos ilegalmente, fue a la cárcel por usar una identificación falsa para conseguir un trabajo.

Terminó pasando los siguientes 21 meses bajo custodia, incluido el tiempo en la cárcel, en un centro de detención de inmigrantes y en el Centro Regional Lincoln. Este último fue para evaluar si estaba mentalmente capacitada para ser juzgada. La evaluación mostró que era competente, pero tenía dificultades para entender el proceso judicial debido a las diferencias culturales y de idioma y la falta de educación.

Juana finalmente resolvió los cargos por usar documentos falsos y sacar a los niños de Nebraska en violación del acuerdo de custodia con HHS. Se le concedió asilo, lo que le permitió permanecer en los EE. UU., Y fue liberada en febrero de 2020.

La Corte Suprema del Estado concluyó que los delitos penales de Juana no afectaron su aptitud como madre y era poco probable que volvieran a ocurrir.

“Su larga estadía en la cárcel y detención se debió, al menos en parte, a su enérgica defensa de su derecho a permanecer en este país con sus hijos, y no la culpamos por el vigor de esa defensa”, dijo el tribunal.

El presidente del Tribunal Supremo, Mike Heavican, agregó en una opinión concurrente que el HHS había fallado en su responsabilidad de hacer “esfuerzos razonables” para reunificar a la familia. Reconoció la naturaleza difícil de los trabajos de bienestar infantil, pero imploró al HHS que lo hiciera mejor.

Señaló que Juana había pedido en repetidas ocasiones visitas mientras estuvo detenida, pero que los trabajadores de bienestar infantil solo organizaron unas pocas visitas. También citó testimonios sobre la falta de esfuerzo para ubicar a los niños con familiares que pudieran ayudarlos a mantener los lazos con su cultura y el idioma de su madre.

“Me quedo con la impresión de que el DHHS había prejuzgado la aptitud de los padres de Juana basándose en su predicción desinformada sobre su estado migratorio y que se estaban preparando para desalentar cualquier vínculo adicional entre Juana y sus hijos”, dijo.

Easland dijo que el fallo del viernes se produjo aproximadamente un mes después de que Juana y sus hijos finalmente se reunieran a tiempo completo, aunque con la supervisión continua del HHS. Dijo que a todos les va bien: Juana tiene un trabajo y un apartamento y está trabajando por la ciudadanía, y los dos niños mayores están en la escuela primaria. Dijo que la familia trabajó con los consejeros para reconstruir sus vidas.

El fallo judicial dijo que el proceso para volver a estar juntos comenzó el año pasado, luego de que el tribunal de menores rechazara la petición de despido y ordenara al HHS que emprendiera “esfuerzos sólidos de reunificación”.

*Con información de York News Times, Telemundo Nebraska, El Omaha-Journal World