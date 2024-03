Ideas

UFM Reform Watch y las Antípodas

El UFM Reform Watch podría ayudar a validar los resultados del “experimento de las Antípodas”.

Esta semana tuve una grata sorpresa al asistir al lanzamiento de una nueva iniciativa en la Universidad Francisco Marroquín —UFM—: el UFM Reform Watch (milei.ufm.edu). Su propósito inicial es seguir los indicadores de la situación en Argentina, para comprobar qué pasa cuando las ideas de la libertad y el capitalismo se intentan implementar en un país. El presidente Javier Milei ha sido muy claro desde antes de meterse a la política cuáles ideas y principios defiende y, en lo que va de su administración, ha hecho justo lo que dijo que iba a hacer, y más, siendo consecuente con lo que propuso durante la campaña. ¿Tendrá éxito?

Como bien lo explicó el rector, Ricardo Castillo, al presentar el proyecto, las propuestas de Milei son muy similares a las que se han enseñado en la UFM desde sus inicios. Los mentores de Milei han estado vinculados de una o de otra manera a la UFM a lo largo de los años, algunos incluso han sido catedráticos. Tomando en cuenta que la misión de la UFM es “la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables”, era natural que, ahora que estos principios se están tratando de implementar en un país, se le dé seguimiento para ver qué resultados se obtienen.

Para explicar el proyecto pienso que lo mejor es transcribir la descripción que ellos mismos proponen: “UFM Reform Watch se creó en enero de 2024 con el propósito de dar seguimiento a las reformas y terapias de shock implementadas por reformadores en todo el mundo. Creemos que es valioso estudiar, analizar y destacar los métodos y contenidos de las reformas de libre mercado para inspirar reformas similares en otros países. El primer proyecto de UFM Reform Watch consiste en monitorear los avances de las reformas liberales del presidente Javier Milei en Argentina”.

Hay que estar claros de que Milei está intentando establecer esas reformas, pero no necesariamente las va a poder implementar todas, ya que no tiene todavía el suficiente apoyo legislativo para muchas de ellas. Pero, sin lugar a dudas, es el mayor intento que se ha hecho en la historia de llevar a cabo tantas reformas en tan poco tiempo. Milei no perdió el tiempo y a poco de tomar posesión del cargo presentó una gran cantidad de reformas —más de 600— en dos grandes propuestas. Una por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia —DNU— que entró en vigor de inmediato y que ahora sus opositores están tratando de anular en el Congreso, y la otra por medio de un proyecto de ley que han denominado popularmente la “ley ómnibus”, que no pasó en el Congreso y que Milei tuvo que retirar, para presentar hace unos días una nueva versión reducida.

Ambas propuestas van encaminadas a desregular la economía, a reducir la burocracia, a reformar el Estado, a reformar la legislación laboral y la salud, así como cambios en la política de comercio exterior y en la libertad contractual. ¿Qué tanto se logrará implementar? No lo podemos saber aún. De allí la importancia que, desde ya, se lleve ese monitoreo de lo que va sucediendo con los indicadores.

Lo que más me emociona del UFM Reform Watch, es que podría ayudar a validar los resultados del “experimento de las Antípodas” al que me referí en una columna que publiqué el 24 de noviembre de 2023. En ella explicaba que se nos concedía “una oportunidad de esas que se dan una vez en la vida -y quizá menos- de ser testigos de un gran experimento que se desarrollará frente a nuestros ojos durante los próximos cuatro años: la implementación en dos países, en simultáneo, de dos visiones prácticamente opuestas en muchos aspectos”. Me refería, por supuesto, a la Argentina de Milei y a la Guatemala de Bernardo Arévalo, especialmente tomando en cuenta que Arévalo probablemente también enfrente oposición para implementar sus reformas. ¿Será que logro convencer a mis amigos del UFM Reform Watch de que le den seguimiento también a lo que pasa en Guatemala, para que los podamos comparar?