Una buena guía para el próximo gobierno

¿Sabe usted cuál sería una buena guía para el nuevo presidente, vicepresidente y su próximo Gabinete de Gobierno? Pienso que los índices de libertad económica que elaboran tanto el Fraser Institute, en Canadá, como el Heritage Foundation, en Estados Unidos, pueden brindar mucha información para lograr un mayor crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos.

Ambos índices miden algunos conceptos que son fundamentales para que un país pueda lograr un mayor crecimiento económico. El índice del Fraser Institute analiza cinco conceptos generales a los que se le asignan ciertas calificaciones. Estos son el tamaño del Gobierno, el sistema legal y los derechos de propiedad, dinero, libertad de comercio y las regulaciones. Cada rubro es desglosado en otros. En el caso de la regulación se analizan las regulaciones del mercado crediticio, las laborales y las de las empresas. Estas a su vez analizan detalladamente otros conceptos. En el caso de las regulaciones a las empresas se estudian los requerimientos administrativos, los costos de la burocracia, la creación de empresas nuevas, pagos extras que se requieren como sobornos o privilegios, las licencias para operar ciertos productos o negocios y el costo de cumplir con el pago de impuestos.

En el caso del índice del Heritage Foundation, el análisis se divide en cuatro grandes conceptos: estado de Derecho, tamaño de Gobierno, eficiencia de las regulaciones y mercados abiertos. Cada concepto se subdivide en otros. En el caso del estado de Derecho se analizan los derechos de propiedad, la integridad del Gobierno y la efectividad del sistema de justicia.

Lo importante de estos índices es que nos indican donde hay que mejorar. En el reporte Economic Freedom of the World 2018, del Fraser Institute, Guatemala aparece como uno de los países con mayor libertad económica, con el ranking No. 23 de 162 países. Mientras que el 2019 Index of Economic Freedom, del Heritage Foundation, coloca a Guatemala como un país mayormente libre en el puesto 77 de 180 países. Creo que está más acertado el del Heritage en cuanto a Guatemala y posiblemente hay algunos datos en el Fraser que están siendo mal evaluados, dado que en el 2010 ese índice ponía a Guatemala en el puesto 60.

Quienes viven en países más libres tienen mayor longevidad y mejor salud que los de los países más reprimidos. Ramón Parellada

Lo importante del índice es entender hacia donde hay que esforzarse. El tamaño del gobierno no es el problema, pero si su corrupción o ineficiencia. Las regulaciones son un problema que frenan las inversiones y el crecimiento económico. En la medida en que logremos estudiar y entender cada componente de estos índices lograremos un mayor crecimiento económico, una mayor reducción de los niveles de pobreza y una mejora sustancial en el nivel de vida de los guatemaltecos.

Un dato interesante del Fraser Institute nos indica que el ingreso promedio del los más pobres en los países del cuartil más alto fue US$10,660 comparado con US$1,345 de los del cuartil más bajo en el 2016 (US$ constantes del 2011 PPP). En pocas palabras, los pobres viven mucho mejor en los países más libres que en los más reprimidos.

Después de más de 20 años se han encontrado ciertas conclusiones importantes para que tomemos un rumbo definido, no con base en ideologías, sino con base en evidencias. Las personas que viven en países más libres gozan de mayores ingresos que los que están en países más reprimidos. Quienes viven en países más libres tienen una mayor longevidad y mejor salud que los de los países más reprimidos. Existe una correlación fuerte entre la gobernanza democrática y un estado de Derecho fuerte.