Mi voto por el empleo formal

Luego de estar en un ambiente de campaña electoral inusual llegamos al día cero. Cuando nos toca decidir en qué persona y equipo de trabajo depositaremos nuestra confianza para que dirija el rumbo del país los próximos cuatro años.

Cuando uno analiza las encuestas realizadas, estas arrojan que el mayor anhelo que tienen los guatemaltecos es que, quien llegue a gobernarnos, responda con acciones a la principal preocupación de los guatemaltecos: la falta de oportunidades de empleo.

Un reconocido economista guatemalteco realizó, hace unas semanas, una presentación en la cual dio a conocer los datos del PIB per cápita en el 2015 de diferentes países de Latinoamérica, incluida Guatemala. Estos datos indicaban que el PIB per cápita de Colombia era de US$13,000; el de México, de US$17,000; el de Chile, de US$22,000; y el de Guatemala, de US$7,000.

Estos números evidencian una brecha importante para nuestro país. La pregunta es: ¿En cuánto tiempo llegaremos a tener el PIB per cápita de estos países? La respuesta es: si el crecimiento económico de Guatemala continúa siendo de un 3% anual, tendremos en 56 años el PIB per cápita de Colombia; en 84 años, el de México; y en 113 años, el de Chile. Si crecemos al 6% anual, que por cierto fue la meta definida en los acuerdos de paz, llegaremos al PIB per cápita de Colombia en 19 años; en 28 años, al de México; y en 38 años, al de Chile. ¡Este panorama demanda acciones inmediatas, no hay tiempo que perder!

Guatemala tiene un alto potencial productivo para producir productos agrícolas como frutas, vegetales y especias; productos acuícolas y de pesca; manufacturas como vestuario y textiles, alimentos, plásticos, muebles de madera, entre otros. También se han desarrollado en los últimos años los servicios como software, contact centers & BPO, turismo, laboratorios, audiovisuales, entre muchos otros. Estos productos y servicios tienen la ventaja de que son demandados en el mercado internacional y tienen la capacidad de generar los 580,000 empleos anuales y más, que actualmente no estamos creando.

¡Este panorama demanda acciones inmediatas, no hay tiempo que perder! Claudia de Del Aguila,

gerente de Competitividad país sector exportador Agexport

¿Qué debemos hacer? Invertir más. Inversión del Estado en desarrollo de infraestructura de carreteras, caminos rurales, puertos, aeropuertos, centros de acopio, riego, una institucionalidad eficiente que promueva el comercio exterior, la inversión y la imagen país, una política de facilitación y automatización de trámites, programas de capacitación, aumentar la cobertura y calidad de educación, salud, un clima de negocios que dé certeza jurídica a los inversionistas, una agenda legislativa que fomente y promueva el desarrollo de los sectores y fortalecer las alianzas públicas privadas. La inversión del Estado no es suficiente, ya que este es un facilitador y, por lo tanto, es necesario contar con la inversión de los empresarios nacionales y extranjeros que generen oportunidades de empleos formales e ingresos sostenibles para los guatemaltecos, que se traducen en bienestar para ellos y sus familias.

No esperemos más y votemos conscientemente por la persona que en su plan de gobierno nos presente acciones para que los guatemaltecos tengamos más oportunidades de contar con un empleo formal para mejorar nuestro nivel de vida y el de nuestras familias.

No es necesario inventar el agua azucarada. Hace falta visión, alineación, voluntad política, asignación de recursos, implementación de planes, seguimiento e indicadores para medir resultados. ¡Yo doy mi voto por el empleo!