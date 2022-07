Qué se sabe sobre la tormenta solar que podría impactar la Tierra este jueves 21 de julio (y las consecuencias que tendría)

Esta peculiar explosión es originada en una pequeña región de la atmósfera solar y provoca que viaje a la velocidad de la luz debido a la fuerza y complejidad de su campo magnético.

No obstante, estos fenómenos no siempre ocurren de manera espontánea y el reciente lanzamiento de enormes cantidades de plasma solar al espacio ha aumentado las erupciones en el sol.

El pasado 15 de julio se registró una erupción solar con dirección hacia la Tierra y, a pesar de su menor velocidad, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA considera que llegará al planeta este jueves 21 de julio.

Según un video publicado por Tamitha Skov, científica investigadora de la Corporación Aeroespacial, esta tormenta solar va dirigida hacia la Tierra y se encuentra directamente en su zona de impacto.

“¡Golpe directo! Un filamento en forma de serpiente lanzado como una gran tormenta solar mientras está en la zona de impacto de la Tierra”, comentó la científica en su video.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022