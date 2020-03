Quetzal-1 será transportado el 6 de marzo al espacio

El despegue de Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, EE. UU., será transmitido en la página de Space X. o en su cuenta de YouTube. Esta nave transporta la cápsula Dragon donde fue instalado Quetzal-1, que llegará dos días después a la Estación Espacial Internacional (EEI), ubicada a unos 400 km de altura de la superficie terrestre.

El satélite fue desarrollado y construido por estudiantes, investigadores y docentes de la Universidad del Valle de Guatemala, proyecto que inició en enero del 2014. Ese centro de estudios informó el miércoles en su página de Facebook que Quetzal-1 será transportado al cosmos, si el clima lo permite.

“Quetzal 1 es el segundo satélite que, gracias al apoyo de Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (Unoosa), llegará al espacio a través del programa KiboCube. Este evento representa un hito histórico para Guatemala y la región, el cual demuestra el potencial y talento que hay en Guatemala”, indicó UVG en un comunicado.

El lanzamiento del cohete depende de muchas variables, incluyendo que las condiciones climáticas del día programado sean las adecuadas. Los cambios repentinos de las condiciones puede suponer que se reprograme el lanzamiento. Si esto sucede, la fecha y hora será confirmada por la NASA, añadió la UVG.

Dentro de la cápsula Dragon viajan otros satélites y experimentos de distintas agencias aeroespaciales, incluido el módulo Bartolomeo de AIrbus, el primer módulo experimental privado que albergará la EEI.

La empresa Space X compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que indicaba que las pruebas de Falcon 9 habían sido completadas para prepararse para su despegue del viernes 6 de marzo.

Falcon 9 static fire test complete — targeting March 6 launch from Pad 40 in Florida for Dragon’s twentieth resupply mission to the @Space_Station, the final flight of the first version of Dragon

— SpaceX (@SpaceX) March 1, 2020