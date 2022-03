“El Último Rey”: Olga Wornat teme represalias por parte de Gerardo Fernández debido a su supuesto vínculo con el narcotráfico

El estreno de la serie El Último Rey: el hijo del pueblo generó polémica y causó el enfado de la familia de Vicente Fernández, ya que esta bioserie no autorizada relata varios aspectos del cantante que hasta el momento no se conocían.

A pesar de la negativa de la dinastía Fernández ante esta serie, la autora del libro que sirvió como referencia para la producción asegura que todos los datos revelados son verídicos y pueden sustentarse.

Luego de que concluyera la transmisión de la primera temporada de la serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, la periodista Olga Wornat se mostró tranquila ante las posibles demandas de la familia del fallecido intérprete y señaló a Gerardo Fernández como el principal interesado en frenar este proyecto.

Lea también: Vicente Fernández: quién es el “hijo” fuera de matrimonio de “El Charro de Huentitán” y qué se sabe sobre él

“Yo defiendo la libertad de expresión y la libertad de los periodistas de trabajar tranquilos, sin que nos molesten, además del derecho de las audiencias y de los lectores de decidir qué leer y qué ver…Ojalá aparezcan muchas series, muchos libros, y que nadie se sienta amenazado ni temeroso de que lo pueden demandar, ahora por una marca”, indicó en una entrevista con TVyNovelas.

Olga Wornat también declaró que ha recibido amenazas por parte de gente enviada por Gerardo Fernández, hijo menor de “El Charro de Huentitán”, y lo alentó a no esconderse detrás de su madre, Doña Cuquita, por su intento de frenar la transmisión de El Último Rey: el hijo del pueblo.

Lea más: Qué se sabe sobe la presunta amenaza del hijo de Vicente Fernández que inició la enemistad entre “El Charro de Huentitán” y Juan Gabriel

“Él me maltrató por teléfono, pero es un tipo muy desagradable y con eso me confirmó todo lo que me habían contado sobre él, sus malos modos, su prepotencia. Su padre no era así, su padre era amable. Y no es que él te diga algo, sino que viene alguien y te dice ‘Ten cuidado porque Gerardo es muy peligroso’. Te lo dicen no una vez, te lo vienen repitiendo y no sólo la familia, gente de todo Guadalajara. Yo sólo digo que dé la cara, que no se esconda detrás de la figura de su madre”, afirmó la periodista argentina.

Para finalizar, la periodista argentina confesó que teme por su vida debido a que Gerardo Fernández tiene vínculos con el crimen organizado, situación que a ella le consta tras realizar una larga investigación sobre su vida.

Le puede interesar: “El Último Rey”: las críticas que recibió Emilio Marcos luego de interpretar al “Potrillo” en la serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández

“Si me pasa algo, él es el culpable, así de simple. Sé de sus relaciones turbias (con el crimen organizado) por supuesto, todo Guadalajara lo sabe: sus negocios con poderosos. Además, muerto Vicente, mucha gente se cansó de esas cosas y habla; es más, hay información delicada que no está en el libro, pero si tengo que utilizarla, lo voy a hacer, así que no jueguen conmigo”, concluyó.