Vicente Fernández: qué se sabe sobre las acusaciones en contra de “Chente” por supuestamente arruinar la carrera de otros artistas

Luego de la polémica causada por el estreno de “El Último Rey: el hijo del pueblo” , serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, varios aspectos de la vida privada del fallecido cantante continúan saliendo a la luz.

Según las últimas declaraciones de Julia Palma, Vicente Fernández pagó millones de dólares a estaciones de radio, periódicos y canales de televisión para detener las carreras de otros cantantes que representaban competencia para su música.

La famosa cantante mexicana, quien conoció a “El Charro de Huentitán” cuando su carrera iba en ascenso, reveló que en la escena musical se conocía la actitud envidiosa del legendario intérprete, aunque nadie hizo nada al respecto por detenerlo.

Asimismo, confesó que Vicente Fernández era el que se encargaba del control de los palenques y decidía quién podía cantar en el escenario.

“Sí, sí fue así. Es algo que todo mundo lo sabe, que no, obviamente no lo estamos viendo. No puedo yo firmar, pero es algo que todo mundo sabíamos, sobre todo los cantantes de ranchero”, indicó la artista.

Julia Palma también reveló que fueron varios los artistas en ascenso a los que Vicente Fernández bloqueo a lo largo de los años, ya que los consideraba una amenaza para su legado musical.

“Yo vi a uno de ellos llorar amargamente. No puedo decir, pero son varios. Les puedo decir Juan Valentín, Valente Pastor, Gerardo Reyes, que fue el que recomendó a Vicente Fernández. Esto es muy cierto y poca gente lo sabe, confesó.

Para finalizar, Julia Palma aseguró que sus compañeros de profesión le decían que eran muy pocas las estaciones que reproducían sus canciones debido a las millonarias cantidades de dinero que desembolsaba Vicente Fernández para concretar esta censura.

“Invertía cantidades muy fuertes para censurar a mis compañeros, me atrevo a decirlo porque es algo muy sabido dentro del mundo musical”, puntualizó.