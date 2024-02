Michael Corleone Blanco asegura que le habría gustado que Salma Hayek interpretara a su madre y no Sofía Vergara

Sin embargo, el estreno de esta serie también generó polémica e hizo que Michael Corleone Blanco, único hijo con vida de la peligrosa criminal, criticara las acciones de Netflix a tal punto de demandarlos.

Además, el hijo de “La Viuda Negra” arremetió contra Sofía Vergara por su actuación en la serie y aseguró que le hubiera gustado que otra actriz interpretara a su madre en esta serie.

Por medio de una entrevista con el programa Despierta América, Michael Corleone reveló que, debido a la “mala actuación” de la actriz colombiana, le hubiera gustado que Salma Hayek diera vida a su madre en esta producción.

Lea también: Qué pasó con la lujosa mansión en la que Griselda Blanco vivió en Miami

“Buena pregunta, no sé… Salma Hayek, tal vez, algo así. Ella ya hizo como mi mamá y pues JLo también lo va a hacer [en una película]. No sé quién, pero me encantaría ser parte de cualquier proyecto”, expresó.

De igual manera, el hijo de Griselda Blanco no se cerró a la posibilidad de que otra actriz colombiana le de vida a “La Viuda Negra” en cualquier otra producción sobre su historia.

Le puede interesar: Michael Corleone Blanco: qué pasó con la millonaria herencia que Griselda Blanco le dejó a su único hijo vivo

“En mi opinión profesional, me encantaría otra actriz colombiana americana, buscaría mujeres fuertes, tiene que ser una mamá de hombres”, dijo.

Finalmente, Michael Corleone habló sobre el supuesto consumo de sustancias de Griselda Blanco y mencionó que, a pesar de que sí llegó a usarlas, no era “una adicta” como se muestra en la serie de Netflix.

Lea más: Quién era Griselda Blanco en la vida real: La verdadera historia detrás de “La Viuda Negra”

“Hasta cierto punto también (el consumo de drogas de Griselda), no como la ponen en ciertas partes, súper adicta, era más una mujer de negocios”, concluyó.