“Nunca compuso nada”: Christian Nodal arremete contra Gussy Lau por supuestamente aprovecharse de su éxito

En esta ocasión , Christian Nodal arremetió en contra de Gussy Lau al recordar que el compositor sinaloense ganó un Latin Grammy en 2019 en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana con el tema No te contaron mal, el cual se hizo famoso en la voz del ex novio de Belinda.

Durante una de sus más recientes transmisiones en vivo en Instagram, el intérprete de Adiós amor criticó fuertemente a su ex disquera, Universal Music, y reveló que Gussy Lau no escribió el tema por el que fue galardonado en estos prestigiosos premios.

Al inicio del live, Christian Nodal acusó a la disquera internacional de cobrarle por grabar sus videos musicales y limitarlo artísticamente, al no permitirle hacer duetos con otros intérpretes y “robarle sus sueños y libertad”.

“Yo era el banco de una disquera, yo pagaba mis videos y yo les decía ‘¿en ocho meses me van a reembolsar?’ y no, me lo quitaban de mi dinero. Me robaron mis sueños, me robaron mi libertad, me robaron el poder yo hacer duetos con gente súper talentosa, como artista que te hagan eso es horrible”, criticó el cantante.

Asimismo, Nodal criticó a Gussy Lau, quien recientemente estuvo en el ojo del huracán por su escándalo con Ángela Aguilar, al señalar que “no compuso nada” y sólo quiso lucirse en el escenario de los Latin Grammys.

“Gussy Lau es un gran compositor y nosotros hicimos como una campaña con Édgar Barrera y todo. Pero este cabr*n, yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso nada de No te contaron mal, ni nada de eso y se para con nosotros a los Grammy. Al Gussy yo le dije: ‘bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto nada y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canción’ y se pusieron mamon*s y todo, me costó mucho pero es la realidad”, reveló Christian Nodal sobre este premio.

Nodal habla de Gussy Lau pic.twitter.com/7ut6Mv3SGm — Ray Macías (@raymaciasoff) May 26, 2022

Para finalizar, el cantante de música regional mexicana confesó que estos galardones no significaban mucho para él, ya que en ese entonces se sentía “golpeado por la industria” y creía que los premios Latin Grammys eran algo superficial.

“La industria es fea, quiero aclarar algo de Los Grammys porque la industria… no quiero que le vaya mal a otra gente, pero sí siento un poco de impotencia que hay artistas que literalmente no cantan, son autotune y la hacen de ped* porque no les dan un Grammy”, reveló Nodal.