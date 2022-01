Octavio Ocaña: las revelaciones que hicieron acerca de la investigación sobre su muerte y el disparo que tenía en la cabeza

De acuerdo con el informe de las autoridades mexicanas, el actor de 22 años se disparó de manera accidental en la cabeza tras impactar su vehículo a un costado de la carretera y la herida de bala provocó su fallecimiento.

Sin embargo, la familia de Octavio Ocaña afirma que el reconocido actor mexicano no murió de manera accidental y que la policía de Cuautitlán Izcalli fue la responsable de su trágico e inesperado fallecimiento.

Este viernes 21 de enero, el periodista Gustavo Adolfo Infante habló nuevamente sobre el caso Octavio Ocaña por medio de una transmisión en Facebook y generó polémica entre sus seguidores al mencionar la postura del gobierno del estado de México ante dicho suceso.

El reconocido periodista de farándula leyó un comunicado de prensa del gobierno municipal, en el cual esta entidad informa que seguirá colaborando con las autoridades competentes para esclarecer la muerte del actor.

“El gobierno municipal, a través de la comisaría de Seguridad Pública y Tránsito, informa que de acuerdo con el proceso de investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia del estado de México, en torno al fallecimiento del actor mexicano Octavio Ocaña, seguirá colaborando con las autoridades competentes”, informó.

Dicho comunicado también asegura que los agentes policiales involucrados en el incidente sucedido el pasado 29 de octubre de 2021 actuaron conforme la ley y no realizaron ninguna acción fuera de los protocolos establecidos, tal y como se ha especulado en redes sociales.

“El lamentable suceso que ocurrió en el territorio municipal ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Por tal motivo, el comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal hace del conocimiento público que los dos policías pertenecientes a la corporación que participaron en la persecución del vehículo del ahora occiso, actuaron de acuerdo con los protocolos establecidos como quedó en las carpetas de investigación”, estableció el comunicado.

Asimismo, el comunicado publicado por las autoridades del estado de México informa que los dos policías presentes al momento del accidente que supuestamente terminó con la vida de Octavio Ocaña fueron llamados a declarar y el vehículo en el que se transportaban quedó confiscado para ser utilizado como prueba en este caso.

“Los oficiales fueron llamados a rendir declaración como testigos y se les realizaron las pruebas periciales pertinentes. Asimismo, la unidad en la que viajaban quedó a disposición de las autoridades para determinar si el vehículo del hoy fallecido fue impactado por la unidad oficial, datos que están asentados en el cuerpo de la investigación”.

El comunicado del gobierno del estado de México también hace referencia que la agente que presuntamente habría robado una cadena perteneciente a Octavio Ocaña fue llamada a ante las autoridades correspondientes y tras sus declaraciones se decretó que todos los objetos fueron entregados a los familiares del ahora fallecido actor.

“La mujer policía que se encontraba en el lugar de los hechos, y a quien se le señaló de sustraer una cadena cuya propiedad era del actor Octavio Ocaña, fue llamada por la Fiscalía General de Justicia del estado de México para declarar. De igual manera, la Fiscalía entregó las pertenencias del occiso a su familia sin que se reportara algún artículo perdido”, comentó.

Para finalizar, el comunicado informa que la mujer policía señalada por el presunto robo de la cadena de “Benito” no estuvo presente en el lugar de los hechos y solamente compartió en redes sociales un video de lo sucedido el pasado 29 de octubre de 2021.

“La mujer policía señalada en redes sociales como responsable del robo de las pertenencias del actor no estuvo presente en el lugar de los hechos, únicamente compartió un video del dominio público desde su cuenta personal de Facebook”, puntualizó el comunicado.

Luego de leer el comunicado oficial del gobierno del estado de México, Gustavo Adolfo Infante se mostró molesto ante lo establecido por las autoridades, ya que de acuerdo con sus investigaciones no hubo robo de pertenencias, el vehículo donde viajaba el autor no fue impactado por detrás y los agentes no dispararon en contra de Ocaña.

El reconocido periodista mexicano finalizó su transmisión hablando sobre el impacto de bala que terminó con la vida de Octavio Ocaña, ya que dijo conocer “de una buena fuente” que el disparo no se produjo de la manera en la que las autoridades lo describen en su informe oficial.

Según Gustavo Adolfo Infante, la bala ingresó en el área de la mejilla izquierda del actor y salió en la parte derecha de la nuca, situación que cancelaría la teoría que establece que Octavio Ocaña se disparó de manera accidental y provocó su muerte.