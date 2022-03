Qué dijo el hijo de Will Smith sobre el bofetón que su padre le propinó al humorista Chris Rock en plena celebración de los Óscar

El escándalo lo desató el humorista Chris Rock al hacer una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, esposa de Will Smith, que padece alopecia, nombre médico para la severa pérdida de cabello.

Luego de escucharla, Smith se dirigió al escenario y le dio una bofetada a Rock. “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!”, le gritó dos veces tras volver a su asiento.

Las expresiones atónitas de Nicole Kidman y otras las celebridades se volvieron virales en las redes sociales, al igual que las críticas al comportamiento de Smith.

Lea más: “Al payaso que tenga ganas de montar un circo le va a pasar lo mismo”: Anuel AA amenaza que hará lo mismo que Will Smith a quien hable mal de su novia

Luego de la ceremonia surgieron varias opiniones sobre el comportamiento de Will Smith. Unos a favor y otros en contra.

El lunes 28 de marzo, la Academia de Hollywood condenó la bofetada de Will Smith a Chris Rock y anunció que abrió una investigación formal en la que estudiará futuras “acciones” y “consecuencias”.

En su escrito, la institución que entrega los Óscar incluyó una copia de su código de conducta, que, entre otros aspectos, restringe “el contacto físico no solicitado” y exige que sus miembros se traten con respeto.

En la fiesta posterior a la ceremonia, varios miembros de la Academia comentaron a título individual que ya habían iniciado conversaciones sobre la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias contra Smith, pese a que en ese momento la única reacción de la institución había sido un tuit donde afirmaba que no apoyaba la violencia “en ninguna forma”.

En un intento de redimirse, el actor pidió disculpas en directo en su discurso de agradecimiento por el galardón.

“Quiero disculparme con la Academia y quiero disculparme con todos mis compañeros nominados: este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio”, dijo ante la mirada atónita del público presente, que enmudeció durante su larga intervención.

Lea también: Chris Rock no ensayó la broma hacia Jada Pinkett Smith que hizo enfurecer a Will Smith durante los Premios Óscar 2022

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué”, dijo Smith el lunes 28 de marzo al ofrecer disculpas a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por darle una bofetada durante la gala de los Óscar.

“Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable”, aseguró el actor en una publicación de Instagram.

Debido a las críticas, Jaden Smith, el hijo del actor estadounidense se pronunció en redes sociales.

“Y así es como lo hacemos”, escribió Jaden en su cuenta de Twitter debido a que tampoco le agradó la broma sobre su madre.

And That’s How We Do It

— Jaden (@jaden) March 28, 2022