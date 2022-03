“Hay compañeros que con un micrófono se atreven a faltarle el respeto a los demás”: Eduardo Yáñez defendió la cachetada de Will Smith

Will Smith, protagonista de King Richard, ganó el Óscar a mejor actor en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

La bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en la gala de los premios Óscar el domingo 27 de marzo dejó a todo el mundo boquiabierto y quedará para la historia de Hollywood.

Sin embargo, su discurso de agradecimiento quedó empañado por las disculpas que ofreció en directo a la Academia de Hollywood después de un incidente con Chris Rock por un chiste relacionado con su esposa, que el actor justificó.

La Academia de los Óscar anunció el lunes 28 de marzo que lanzó una “revisión formal” del incidente ocurrido en la gala el domingo, cuando el actor Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock y condenó la actitud de violencia.

Momentos después Will Smith ofreció disculpas a la Academia de Hollywood y al humorista Chris Rock por darle una bofetada.

“Mi comportamiento en los Óscar de anoche fue inaceptable e inexcusable”, aseguró el actor en una publicación de Instagram.

La defensa y otras cachetadas

Eduardo Yánez, actor mexicano de telenovelas se pronunció debido a que varios internautas recordaron un episodio similar que protagonizó.

En 2017, el galán de la pequeña pantalla abofeteó a un periodista, acto que también se viralizó y que fue reprochad por multitudes.

“Estoy del otro lado, del de la ‘mano’ hay compañeros que con un micrófono se sienten muy salsas y se atreven a faltarle el respeto a los demás”, comentó durante el programa internacional Vivalvi de Multimedios.

Yáñez agregó que ha estado “en los zapatos” de Will Smith y aseguró que, cuando suceden ese tipo de eventos es difícil ser completamente racional.

“Yo creo que del respeto viene el respeto y las palabras también son bullying, tú puedes bullear a las personas con palabras y tú no sabes, habría que estar en los zapatos de Will Smith, como hubo que estar en mis zapatos. Como se te nubla la razón y ya no piensas y reaccionas a un ataque”, dijo.

El actor mexicano añadió que Chris Rock no debió burlarse de la condición médica de la esposa de Will Smith. Además, dijo que entiende al actor estadounidense y recordó que su situación lo único que recibió fueron críticas por parte de la población.

“En mi caso todos me descalificaron de mier** para arriba”, añadió Yáñez.