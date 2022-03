Will Smith y Chris Rock: cuál es la historia detrás de la enemistad entre ambos actores

Este bochornoso incidente sembró la duda entre una posible enemistad entre ambos artistas, ya que desde hace varios años se ha rumoreado que Chris Rock y la esposa de Will Smith tuvieron supuesto una amorío mientras trabajaban en la producción de la película Madagascar.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que Will Smith y Chris Rock se enfrentan durante una ceremonia de los Premios Óscar, ya que en la edición de 2016 el reconocido comediante, quien fue el presentador del evento, dedicó algunos comentarios ofensivos al actor de En busca de la felicidad y a su pareja.

Lea también: Will Smith y Chris Rock: qué se sabe sobre la posibilidad de una demanda luego del incidente en la gala de los Premios Óscar 2022

La gala de los Premios Óscar 2016 estuvo marcada por las protestas de varios actores quienes decidieron boicotear la premiación afirmando que ningún artista afroamericano había sido nominado en ninguna de las categorías principales del evento.

Estas protestas fueron lideradas por Will Smith y Jada Pinkett Smith, quienes no acudieron al evento como muestra de su rechazo ante la supuesta desigualdad que se vivía en ese momento en Hollywood.

La ausencia de ambos artistas no pasó desapercibida en la gala, ya que Chris Rock arremetió en contra de ellos durante uno de sus monólogos y se burló de esta polémica decisión.

Lea más: La insólita y millonaria oferta que hizo Jack Paul a Will Smith y Chris Rock luego del incidente en la gala de los Premios Óscar 2022

“¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike Lee se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, ‘¿ella no está en una serie de televisión?’. ¿Jada va a boicotear los Óscar? Jada boicoteando los Óscar es como si yo boicotease la ropa interior de Rihanna. Además, no estaba invitada”, mencionó el comediante.

“Su hombre, Will, no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Te vuelves loco por eso. No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, ¡tampoco es justo que a Will se le pague US$20 millones por hacer Wild Wild West!”, dijo Chris Rock en tono de burla.

Le puede interesar: Will Smith gana un Óscar, llora y pide perdón luego de ser ensombrecido por su agresión a Chris Rock

Luego de estos polémicos comentarios, Jada Pinkett Smith le respondió a Chris Rock a pesar del silencio que guardó en todo momento su esposo.

“Son gajes del oficio. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, hay muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”, comentó la esposa de Will Smith.