Ricardo Arjona y el inicio de su gira “Blanco y Negro” (La Antigua Guatemala, los testigos del concierto exclusivo y las tazas con café especial)

Para muchos de los seguidores del cantautor guatemalteco fue sorpresa que decidiera ensayar en su país. Sin embargo, en las redes sociales indicaron que era motivo de orgullo que Ricardo preparara todos los detalles desde su tierra.

La invitación especial

Ricardo Arjona y sus músicos disfrutaron su estadía en el país. Además, prepararon el repertorio que incluirán en los conciertos de la gira Blanco y Negro Tour.

Durante uno de los ensayos el cantautor guatemalteco hizo una pausa y el jueves 27 de enero sorprendió a un grupo de recolectores de café, a quienes invitó para que lo escucharan en primera fila y vieran en exclusiva el montaje que preparó para su nueva gira.

Un grupo de 15 trabajadores fue seleccionado por Arjona para que ese jueves por la noche presenciaran un show especial.

Arjona cumplió con lo prometido

Muchos de los admiradores de Ricardo Arjona estuvieron pendientes de las redes sociales del músico debido a que por medio de esas plataformas ha sido donde revela todos los detalles de Blanco y Negro Tour. Sin embargo, fue hasta el sábado 29 de enero que el cantautor guatemalteco compartió detalles de esa velada especial.

A través de un video de 57 segundos Arjona mostró parte del escenario y de la convivencia que tuvo con sus 15 invitados.

El domingo 30 de enero, el cantautor guatemalteco publicó un fragmento de Jesús verbo no sustantivo, canción que uno de sus invitados le solicitó.

Los testigos

Daniel Hernández, uno de los afortunados de ver el espectáculo dijo que Ricardo Arjona es una persona que comparte con todos y que no discrimina. Además, indicó que el músico compartió con el grupo de recolectores de café y les contó muchos chistes.

“La experiencia fue muy excelente. A todo el grupo que nos invitó, estuvimos atentos a sus canciones y mis compañeros estuvieron felices de la vida porque no lo soñábamos y estuvimos gozando de su música”, dijo Hernández.

El trabajador agregó que fue él quien solicitó la canción Jesús verbo no sustantivo y que quedó satisfecho luego de que Arjona la interpretara.

“Todo estuvo excelente, su actuación, sus músicos y las bailarinas estuvieron al 100 y nosotros lo disfrutamos mucho. Además, ya escuchaba su música y lo vamos a seguir hasta la muerte”, añadió.

José Antonio Pérez, otro de los invitados de honor dijo que también le gustan mucho las canciones de Arjona y que, desde su punto de vista, el concierto estuvo perfecto y espectacular.

“Le doy gracias, primero a Dios por haberme dado el privilegio. Luego feliz porque es algo que llegó de sorpresa y con mis compañeros estamos felices de haberlo visto en vivo a él”, indicó Pérez, quien se sintió afortunado de haber presenciado en exclusiva el show que Ricardo incluirá en la gira Blanco y Negro Tour.

“Ricardo es una gran persona porque él no mira clases sociales y estuvo muy bromista con nosotros”, agregó Pérez.

A propósito de la presentación, del montaje y de la oportunidad que tuvo de verlo en primicia, José Antonio dijo que a todos los que asistan a los conciertos de Ricardo se llevarán gratos recuerdos.

“Les espera un espectáculo inolvidable y les aseguro que la experiencia será inolvidable, así que no duden en asistir a sus conciertos”, agregó.

Las tazas con café para Ricardo

El viernes 21 de enero, Arjona publicó un video en sus redes sociales en el que mostró el paisaje del país. Además, indicó que estaba entre volcanes.

En el clip de 1.16 minutos el cantautor guatemalteco dijo que le habían preparado un café especial y al final reveló que la responsable fue Dulce y en los comentarios los admiradores del artista guatemalteco indicaron que también querían gozar de ese privilegio.

Quién tuvo la responsabilidad de preparar café para Ricardo Arjona fue Dulce Barrera, quien es cuarto lugar en la competencia mundial de catadores de café y la encargada del control de calidad de la Finca Bella Vista, sitio en el que el cantautor guatemalteco ensayo con sus músicos el espectáculo que incluirá en la gira Blanco y Negro Tour.

De acuerdo con Barrera, su jefa le presentó a Ricardo y desde ese momento comenzó a conversar con él.

“Él estuvo ensayando para su gira y fue muy amable conmigo. Mi jefa me pidió favor que le sirviera un café, entonces le pregunté cuál quería y él me indicó que le sirviera un expreso”, dijo Barrera.

La catadora de café de la Finca Bella Vista también dijo que le preparó dos tazas con café porque una se la tomó sin azúcar y la otra sí la endulzó.

“Él dijo que siempre toma el café con azúcar, pero por esta ocasión lo haría sin ella, por eso se tomó dos tazas con café. Además, me indicó que le había gustado mucho, platicamos sobre los sabores del café y sus atributos. Entonces me dijo que era como un vino de etiqueta y le respondí que era parecido”, agregó Barrera.

De acuerdo con la catadora de café, haber compartido con Arjona fue algo interesante debido a que siempre ha admirado lo que ha logrado durante su trayectoria artística.

“Él es una persona muy cálida. Yo solo lo había visto por televisión y para mí ha sido muy interesante haber compartido con él. Me siento orgullosa por él y hasta donde ha llegado, la mayoría de los guatemaltecos estamos orgullosos de tenerlo y de que nos represente con sus canciones porque con ellas siempre va Guatemala”, dijo.

Barrera nunca olvidará el trato que Arjona le dio durante su estadía en la Finca Bella Vista, aunque confesó que al hablarle se puso nerviosa.

“Me sentí muy cómoda al conversar con él y al instante se me pasaron los nervios. Creo que es una experiencia que será difícil que se me olvide. Además, me llamó mi amor”, concluyó.