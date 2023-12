Ricardo Arjona y las intimidades que reveló de la gira “Blanco y Negro Tour” durante una cena con sus músicos

Durante los ensayos finales el cantautor guatemalteco privilegió a un grupo de recolectores de café para ver en primicia el espectáculo de Blanco y Negro Tour, en la que también complació temas que solicitaron.

Luego del primer concierto oficial, su estadía en Europa fue exitosa debido a que el artista nacional cautivó con sus shows y sus seguidores le brindaron múltiples mensajes y muestras de cariño.

Con el recorrido de la gira, Arjona fue considerado como un ícono para muchos argentinos y como genio en Colombia. Además, en otros recintos como el emblemático escenario Crypto.com o casa de los Lakers, el artista guatemalteco recibió una camiseta de los Lakers con la que el staff del equipo reconoció la faceta del cantautor en el baloncesto guatemalteco.

En noviembre de 2022, su disquera Metamorfosis notificó a través de un comunicado que el tour llevaba paso firme con casi 100 conciertos entre Europa y América Latina, por lo que la gira fue considerada una de las más sólidas hasta ese momento.

“Más de un millón y medio de personas asistieron este año (2022) a sus conciertos, más de un millón y medio de personas dijeron a los gritos que este concierto no es solo un concierto sino una experiencia única”, dijo Metamorfosis y varios de los admiradores del cantautor guatemalteco se sienten orgullosos al conocer las impresionantes cifras.

Durante los primeros días del 2023, Ricardo Arjona sorprendió a multitudes al anunciar más conciertos bajo el concepto Blanco y Negro: Volver Tour 2023 y posteriormente deleitó a multitudes con shows en países como Argentina, México y Estados Unidos, entre otros.

La cena de despedida

El pasado 10 de diciembre, el cantautor guatemalteco dio el último concierto de la gira Blanco y Negro Tour en Santiago, Chile y agradeció a sus admiradores por llenar el recinto. Además, en sus perfiles en redes sociales extendió mensajes dedicados a quienes lo acompañaron durante el tour.

Este jueves 21 de diciembre, Arjona compartió un documental en YouTube titulado Charla Íntima de Despedida – Blanco y Negro en el que compartió intimidades de la gira durante una cena de despedida con sus músicos y equipo de trabajo.

“Quiero interrumpir la cena … Yo pertenezco al selecto grupo de los ingratos que regularmente cuando se comunican con su staff es para decirles que algo hicieron mal. La falta de tiempo nos obliga a veces a eso. De hecho, la frase con la que me califica la gente que estuvo con nosotros y se fue de la oficina y de más. Ese calificativo que me dan es: ´se fija siempre en los defectos y nunca en las cosas buenas´. Quiero dejar bien establecido que esto obedece a que así es mi personalidad, no me gustan los halagos, no me gusta recibirlos y tampoco me gusta darlos… Ahora es buen momento para decirles lo mucho que los aprecio, lo inmensamente agradecido que estoy con todos ustedes”, dijo Arjona.

El cantautor guatemalteco agregó que la gira Blanco y Negro ha sido una de las mejores que ha dado y se lo recalcó a los músicos y equipo de trabajo que lo acompañó durante el tour.

“Esta gira, de hecho, es la mejor gira que hice en toda mi vida. Fue accidentada, no fue fácil, pero insisto, estoy inmensamente agradecido con ustedes, quiero que lo tengan claro. Me disculpo si no fui más halagador en todo momento, pero así soy, no me gustaría cambiar, y a estas alturas ya es un poquito tarde para hacerlo”, agregó el artista nacional.

En el documental de 15.24 minutos, varias personas que acompañaron al cantautor guatemalteco durante la gira compartieron algunas curiosidades de esa aventura musical y laboral.

“Es una persona muy profesional que genera admiración, que genera gana de darlo todo, es una persona que se subió a darlo todo en los 159 shows, y no dudó en ningún minuto, ni por dolor de espalda, ni por una gripe, ni por dolor de garganta, siempre lo dio todo”, dijo Franca Nozzi, Tour Manager.

“El primer show de la gira, en mi tierra, en Lanzarote … fue muy emocionante porque estábamos metidos en la pandemia y fue como arrancar otra vez con la vida normal”, agregó Javier Rolo, productor general.

“Vengo trabajando con Ricardo desde el año 1993 y he aprendido muchísimo con él. En lo que es tocar con un cantautor, de seguir la letra, cosas sensitivas como tocar otro tipo de género porque cuando tocas con un cantautor tienes que estar más atento a sus líneas, no chocar con sus versos. Es un placer”, añadió Hammadi Bayard, Multinstrumentista, saxofonista, tecladista y flautista.

“Es estricto y es bueno que sea así. Me permitió la oportunidad de bailar, de gozar. Estuvimos una vez en Colombia y me presento ante casi todo el público, cuando estuvimos en Cali y han sido varias las oportunidades en las que me ha dejado gozar”, afirmó Luis Alfonso Cortes “Volu”, escenógrafo.

“Conlleva mucha disciplina y mucha entrega porque son 2.15 horas a 2.30 horas de show, el cual tiene que estar muy concentrado porque él es muy detallista, se fija en todos los detalles, tanto musicales como de luces, de iluminación, de estrategia, entonces, él está en todo y eso conlleva de mucha disciplina”, añadió Eugenio Dinza Ges, Multinstrumentista, trombón, teclado y percusiones.

“Casi dos años de gira, mucho tiempo, pero definitivamente una experiencia gratificante que me llenó en lo laboral, profesional y en lo personal me ayudó mucho”, Marcos Parenti, seguridad.

“La experiencia más chingona fue haber tocado en el Foro Sol, en México”, indicó Agustín Vivas Pérez “Pocho”, escenógrafo.

“Es vivir en una exigencia diaria, no hay conformismo y gracias a ese nivel de exigencia y a esa cultura que tiene, saca lo mejor de cada uno. Antes de trabajar con él había trabajado con muchos artistas, pero seguramente ahora soy mucho mejor en mi trabajo, sobre todo gracias a él y a ese nivel de creatividad. Aquí siempre estamos evolucionando, por muy bien que tengamos el show, por muy bien que todo esté fluyendo, siempre buscamos algo más, siempre queremos algo nuevo”, añadió Rolo.