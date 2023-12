Sara Curruchich: así fue su participación en la gala “Derechos Humanos 75” en Ginebra, Suiza

En el programa destacó la artista guatemalteca Sara Curruchich. Durante el recital interpretó Hija de la Tierra, de su álbum debut Somos, la cual habla sobre la importancia de las mujeres y los pueblos indígenas para la defensa de la naturaleza y sus territorios. Con Amor diverso, que es parte de su reciente disco Mujer Indígena, la cantautora busca utilizar la música para denunciar las violencias contra las personas de la comunidad LGBTIQ+.

“Ser parte de esta conmemoración es una emoción muy grande, pero también simboliza un compromiso para alzar la voz como mujer del Abya Yala (Latinoamérica), como mujer maya guatemalteca, como mujer artista, como mujer joven y como mujer indígena. Y no estaré sola. Me acompañarán tres poderosas músicas que representan la diversidad de las mujeres de diferentes territorios”, dijo antes del evento Sara Curruchich, quien en 2023 llevó su gira Mujer Indígena a diferentes países de Europa.

El concierto que comenzó a las 13 horas locales (7 horas Guatemala) también tuvo la actuación de la nominada a los premios Grammy Angélique Kidjo, Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y de la Embajadora Vitalicia de Buena Voluntad del ACNUR y soprano Barbara Hendricks y Ulf Englund.

En la gala también estuvo el rapero MC Solaar, el bailarín Ahmad Joudeh; la violinista Yelyzaveta Zaitseva interpetó una composición del compositor Myroslav Skyrok Melody, acompañada al piano por Arthur Lea.

Entrevistas a nivel internacional

Sara Curruchich el pasado sábado 9 de diciembre compartió en sus redes sociales una entrevista con el medio CNN en donde describió más de los últimos acontecimientos políticos en Guatemala.

“Es alarmante observar en Guatemala el aumento de la persecución contra personas defensoras de derechos humanos. Un claro ejemplo es la detención arbitraria de la fiscal Virginia Laparra . Más de 80 personas han tenido que exiliarse”, expresó.

Las acciones del @MPguatemala para anular los resultados electorales son ataques directos a la voluntad de los pueblos. Exigimos respeto a los derechos humanos, la democracia y la libre expresión. Es hora de vivir en paz y justicia”, colocó en su cuenta de Twitter, además de compartir parte del video de la entrevista.

📌 Durante más de 2 meses, las autoridades ancestrales y los pueblos indígenas han resistido los intentos de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. @CNNEE @ReyCNN pic.twitter.com/EfWC02cMRd — Sara (@SaraCurruchich) December 10, 2023

Proyecto con Vivir Quintana

EFE también publicó este 10 de diciembre una entrevista con la guatemalateca y Vivir Quintana tras cerrar una etapa con Solas ya no más, una gira juntas.

“Está muy hermoso porque el proyecto nos ha permitido poder conocer a otras compañeras, a muchas otras mujeres activistas, a muchas mujeres defensoras de los derechos humanos, de los derechos de la tierra y tanto acá (en la Ciudad de México) como en Guatemala, y eso es lo que nos mueve”, dijo Curruchich en una entrevista junto a Quintana en la capital mexicana.

Por su parte la cantante mexicana contó que el proyecto nació para dar un mensaje muy fuerte a través de la música sobre el poder de las mujeres.

Lea más: Sara Curruchich y Vivir Quintana presentan producción audiovisual que hace un llamado para poner fin a la violencia contra las mujeres

Por esto, en los conciertos que dieron juntas en este último año en lugar de que fuese el ‘show’ individual de cada una, intercalaban canciones, se hacían los coros la una a la otra y las bandas de ambas se fusionaron.

“Yo aprendí muchísimo sobre todo de la vida de Sara porque es súper interesante, y es súper importante mencionar que se ha convertido en una de esas mujeres de la música que a mí me enseña mucho”, compartió Vivir.

Y Sara dijo que ambas tienen ganas de seguir colaborando con más mujeres porque saben que tienen un poco de visibilidad, algo que es un privilegio muy grande’, entonces quieren desde ahí ”jalar” (traer) a más compañeras.

Después de más de un año de gira, el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, publicaron una sesión en la que grabaron las emblemáticas canciones Sola Ya No Más, de la artista maya kaqchikel Sara Curruchich, y Canción Sin Miedo, de Vivir Quintana.