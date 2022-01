Guatemalteco gana concurso latinoamericano Super Chef 2021

En el certamen participan personas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Joven emprendedor

Estuardo Pérez Sarat, se enteró de este concurso por Instagram, lo primero que hizo fue pensar en todas las maneras en las que le gusta consumir el frijol en casa.

Sin embargo, lo que llamo le llamo la atención, es que la gran mayoría de las recetas eran para comida salada, por lo que decidió crear un postre original.

En el postre buscaba brindar una combinación de sabores diferentes y únicos.

Para él, este concurso era un buen momento para atreverse a correr riesgos y probar recetas nuevas.

Sin ser cocinero profesional, pero con experiencia en la cocina por varios años, recordó que, por ser la primera vez que participa en un concurso de este tipo, no durmió durante la noche anterior a la preparación. “En mi mente, pensé sobre qué ingredientes utilizar y cómo podría ser el postre. Quería hacer algo diferente y único, pero que fuera delicioso”, aseguró Pérez.

La receta que revoluciono la cocina

La fórmula desarrollada por Estuardo Pérez Sarat, consiste en la creación de un helado de frijol blanco, hecho a base de frijol junto con leche y vainilla. Incluye un topping hecho con granos de frijol garapiñados. El ganador incluyó también un brownie cocinado con frijol negro, café, chocolate amargo y vainilla.

Con esta receta, el concurso Súper Chef ofreció a Pérez Sarat la oportunidad de vivir una experiencia como la de los profesionales de la cocina. En las próximas semanas, se realizará una producción de su receta en video, para que las personas que busquen imitar su platillo lo puedan realizar.

Objetivo del concurso

Es promover el consumo de frijoles e inspirar a través de recetas creativas e innovadoras a la comunidad. “El consumo de frijol trae aparejados muchísimos beneficios para la salud, ayudando a controlar los niveles de azúcar en sangre, aportando cantidades significativas de proteínas, minerales y fibra alimentaria que nos ayuda a mantener un sistema digestivo y cardiovascular sano. Por eso, hoy decimos que es un super alimento” explicó Alejandro Leloir, Regional Representative, Central, South America and the Caribbean US Dry Bean Council.

Los organizadores del evento comentaron que escogieron la receta por su originalidad y por la mezcla de sabores que acompañan la cocina de Pérez.

¿Quién es Estuardo Pérez Sarat?

Es ingeniero industrial y se dedica a su profesión, sin embargo, antes de ingresar a la universidad trabajo en un restaurante, donde aprendió a cocinar y desarrollar su talento.

Ahora inició a estudiar para ser cocinero internacional y espera certificarse como profesional de comida.

Receta Helado de frijol blanco acompañado con Brownie de frijol negro

Helado de Frijol Blanco

Pasta de Frijol

Ingredientes:

250 gramos de frijol blanco

1 Raja de canela

Procedimiento:

Cocinar los frijoles, en olla de presión, junto con la raja de canela, durante 40 minutos.

Dejar enfriar, enjuagar y apartar ¼ de los frijoles para el topping.

Enjuagar ¾ partes de los frijoles y pasarlos por la procesadora o licuadora hasta formar una pasta homogénea y reservar.

Helado de Frijol blanco.

Ingredientes:

100 ml de leche entera

1 cucharadita de esencia de vainilla

175 gramos de azúcar blanca

100 ml de agua

75 gramos de leche en polvo

150 gramos de pasta de frijol blanco

400 gramos de nata de leche.

Procedimiento:

Colocar los 100 ml de leche a fuego lento y agregar la esencia de vainilla, mezclar constantemente hasta llevar a punto de ebullición, retirar del fuego y reservar.

Hacer un almíbar, mezclar los 100 ml de agua con los 175 gramos de azúcar en un recipiente a fuego lento hasta que llegue al punto de ebullición y reservar.

En un procesador o licuadora agregar la infusión de leche con vainilla, el almíbar, la leche en polvo y la pasta de frijol blanco, procesar hasta que la mezcla tome consistencia, y regresarlo a un recipiente grande para poder mezclarlo con la nata.

En otro recipiente hondo montar los 400 gramos de nata con una batidora de mano, hasta un punto suave y llevarlo a la mezcla anterior, uniendo todo con movimientos envolventes para no perder volumen.

Una vez este todo mezclado, pasarlo a un recipiente hermético apto para congelador y llevarlo al congelador mínimo unas 10 horas.

Topping de granos de frijol blanco garapiñados

Ingredientes:

¼ de los frijoles cocinados

50 gramos de azúcar

1 cucharada de agua.

Procedimiento:

En un recipiente a fuego medio mezclar el azúcar con el agua hasta que sea una mezcla homogénea.

Luego de unos minutos llevar a fuego bajo y agregar el ¼ de frijoles cocinados restantes, mezclarlos constantemente hasta que el agua se evapore y el azúcar se adhiera a los granos de frijol.

Cuando el agua se haya evaporado, retirar del fuego unos minutos para reposar, luego volver a fuego medio hasta que el azúcar se derrita nuevamente y retirarlo del fuego.

Pasarlo a un recipiente resistente al calor, engrasarlo o colocar papel encerado y verter los frijoles garapiñados en el recipiente para que se enfríen.

Brownie de Frijol negro

Ingredientes:

400 gramos de frijol negro cocinado solo con agua

¼ taza de chocolate amargo

½ cucharada de café soluble

½ cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato

1 cucharada de esencia de vainilla

1 pizca de sal

½ taza de azúcar

3 cucharadas de aceite

3 huevos

75 gramos de trozos de chocolate amargo

Procedimiento: