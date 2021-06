Guatemala para el mundo en los ojos de este fotógrafo guatemalteco

Foto cortesía de Christian Hartamann. Foto de perfil cortesía de Álvaro Escobedo.

De papás austriacos, pero nacido en Guatemala y con el corazón en estas tierras, el fotógrafo Christian Hartmann se ha dedicado la última década a la fotografía de paisajes, enfocada en los volcanes del país.

“Dependiendo de la fuerza de la erupción, es parecido a un terremoto con truenos: tiembla todo”, dijo a CNN en una entrevista que acompaña un video de 60 segundos que es transmitido por la cadena televisiva y que pronto tendrá una versión en inglés para que sea proyectado a nivel internacional.

En los ojos de Hartmann, Guatemala es parte de Reconectar, una cápsula producida por CNN que muestra las maravillosas vistas de los volcanes y la naturaleza que existe en este lado del mundo.

Puedes ver el video aquí

Con 30 años y a pesar de sus estudios en Arquitectura, Hartmann decidió dedicarse por completo a la fotografía desde hace dos años y medio. Ahora vive en Antigua Guatemala y es reconocido por su trabajo, fruto de no haberse rendido pese a que sus primeras capturas desde el volcán de Fuego no fueron las mejores.

“La primera vez que subí el volcán de Fuego quede impresionado. Mi meta era tomarle fotos para que la gente al verlas sienta un poco lo que es estar ahí, aunque al inicio salieron malas” recuerda.

Pese a haberse criado entre las montañas austriacas y guatemaltecas, Hartmann prefirió instalarse en este país centroamericano. Una de las vistas únicas que este país tiene, dice, es desde la cima del volcán de Fuego, esto es suficiente para decidir quedarse en Guatemala.

“He logrado viajar a otros países con paisajes impresionantes pero Guatemala, además de ser mi raíz, tiene tanto potencial. Tal vez otros países que tienen el potencial ya son bastante reconocidos, pero aquí hay paisajes únicos que no he visto en ningún otro lugar y que no han sido aprovechados”, comparte.

A inicios del mes de mayo, productores de CNN lo contactaron para trabajar con él y producir el video de 60 segundos que ya se está viendo por todo el continente. “Tiene una serie de videos de reconectar con la naturaleza de un minuto, esto es una gran oportunidad para que se dé a conocer el país en toda Latinoamérica”, agrega.

Estas son algunas de las fotografías que Hartmann ha tomado en Guatemala y que lo han ayudado a ser reconocido a nivel internacional.